Ça bouge à Bordeaux

Alors que le mercato estival refermera bientôt ses portes, les Girondins de Bordeaux s'activent en coulisses pour renforcer leur effectif. Si les Marine-et-Blanc sont en train de récupérer plusieurs chèques grâce aux départs des noms les plus clinquants de leur effectif, ils espèrent encore enrôler des renforts d'ici demain soir. Ainsi selon nos informations, Bordeaux négocie actuellement avec Portimonense pour attirer Beto, attaquant de 23 ans. Si une offre a déjà été transmise au club portugais, le dossier reste malgré tout très compliqué.

Toujours selon nos informations, les Girondins recherche activement un défenseur central et aurait activé la piste menant à Achraf Dari. L'international marocain de 22 ans, qui a réalisé une saison aboutie avec le Wydad Casablanca (Maroc), dispose d'un bon de sortie et sera en fin de contrat d'ici un an. De son côté, l'international Espoirs marocain (4 sélections), élu meilleur défenseur de la Ligue des Champions africaine, souhaite lui partir et faire le grand saut pour venir jouer en Europe, et notamment au sein de l'élite française. Affaires à suivre...