Mercato : Bordeaux finalise plusieurs départs !

Passé tout près de la catastrophe, le Bordeaux version Gérard Lopez est toujours à la peine en Ligue 1 (19e du classement avec 2 points pris en 4 journées), mais il se montre très actif sur le marché des transferts. À l’instar de nombreux clubs, les Marine-et-Blanc tentent d’obtenir des prêts (comme ceux d’Albert Elis, Gideon Mensah, Mangas).

Et s’ils veulent réaliser un transfert, les dirigeants bordelais sont dans l’obligation de vendre. Le départ de Toma Basic à la Lazio pour environ 8 M€ leur a permis d’enrôler Fransergio. Mais à Bordeaux, il faut aussi dégraisser pour assainir les finances du club. Ainsi, comme nous vous l’annonçons en exclusivité, le défenseur Mexer va bientôt être prêté à Boavista.

Bordeaux s'active

L’Equipe indique pour sa part que le latéral droit Raul Bellanova va être prêté à Cagliari avec une option d’achat fixée à 750 000€.Plus tôt dans la journée, c’est Yacine Adli qui a été annoncé en partance pour l’AC Milan. Une opération censée rapporter 10 M€ aux Girondins en plus du prêt d’une saison de l’ancien Parisien. Et ce n’est pas fini.

RMC Sport révèle que les Anglais de Nottingham Forrest ont dégainé une offre de 4,5 M€ pour Josh Maja. Revenu d’un prêt d’un an à Fulham (3 buts inscrits en 15 matches), l’attaquant nigérian est sous contrat jusqu’en 2023 et les chances de le voir retraverser la Manche sont réelles. Enfin, après avoir été annoncé dans le viseur de l’OM et du Hertha Berlin, Ui-jo Hwang a vu Bordeaux accepter une offre de 14 M€ (bonus compris) selon 20 Minutes ! Mais le mystère reste entier puisque le nom du club concerné n’a pas fuité. Qu’on se le dise, la fin du mercato bordelais promet d’être agitée !