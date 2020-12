FC Barcelone : Lionel Messi égale le record de Pelé

Il ne lui manquait plus qu’un but à inscrire pour se joindre aux côtés du Brésilien, Pelé. C’est désormais chose faite. Dans le cadre de de la 14e journée de Liga, le FC Barcelone accueille en ce moment la formation du FC Valence.

Mouctar Diakhaby a ouvert le score pour les Che avant que le sextuple Ballon d’Or argentin ne vienne redonner le sourire aux Blaugranas en inscrivant son... 643e but sous le maillot catalan juste après avoir manqué un penalty. Avec ce but, le numéro 10 du Barça égale le précédent record de Pelé. Un record qu'il ne devrait toutefois pas tarder à battre rapidement. Pour cela, il lui faudra inscrire son 644e but avec les Culés.