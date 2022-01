Accord entre Lille et le CSKA Moscou pour Yusuf Yazici

A la recherche d'un profil offensif pour dynamiser ce secteur de jeu, le CSKA Moscou a jeté son dévolu sur le Lillois Yusuf Yazici (24 ans). Alors que l'agent du joueur révélait dernièrement avoir reçu une offre du CSKA pour son protégé, nous pouvons nous confirmer que les deux clubs sont définitivement tombés d'accord pour le prêt, avec option d'achat, de l'international turc (38 sélections, 2 buts).

Après s'être intéressé à Michaël Cuisance (22 ans), finalement transféré par le Bayern à Venise, puis à Angelo Fulgini (25 ans) où Angers souhaitait un transfert sec, le club russe devrait donc attirer dans ses filets le milieu offensif lillois, auteur d'un but et d'une passe décisive en 15 matches de Ligue 1 cette saison. Victime d'une rupture des ligaments croisés quelques mois après son arrivée à l'été 2019, Yazici ne s'est jamais réellement imposé avec le club nordiste et pourrait donc se relancer en Russie.