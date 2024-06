EdF : Didier Deschamps envoie valser ses détracteurs

Demain, l’équipe de France va devoir battre la Pologne pour son troisième match de la phase de poules si elle veut valider sa qualification. Mais les Bleus devront gagner sur un gros score s’ils veulent espérer terminer premiers de leur groupe. Or la France n’a pas inscrit le moindre but dans le jeu depuis le début de l’Euro 2024. De quoi valoir à Didier Deschamps les éternelles critiques sur son style de jeu ennuyeux. Et voici ce qu’il en pense.

« Libre à vous de commenter, de faire ce que vous voulez. C’est ennuyant de ne pas avoir marqué avec toutes les occasions qu’on s’est procurées face aux Pays-Bas. À part ça, vous faites les commentaires que vous voulez. On a un soutien populaire au stade, plus de 10 millions (de téléspectateurs) à chaque match. Si les gens n’aiment pas, ils changent de chaine. Il y a de la place pour tout », a-t-il commenté en conférence de presse.

