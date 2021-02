FC Barcelone-PSG : la défense, véritable casse-tête de Ronald Koeman

La suite après cette publicité

Si le Paris Saint-Germain s'inquiète pour son attaque, qui sera privée des services de Neymar, mardi, au Camp Nou, à l'occasion du 8e de finale aller de Ligue des champions, les soucis du FC Barcelone se situent plutôt en défense. Entre blessures, méformes et absence d'automatismes, ce secteur de jeu donne des frissons à Ronald Koeman. Mais le technicien néerlandais, qui a une nouvelle fois évoqué en conférence de presse l'absence de renfort cet hiver, malgré ses demandes répétées, n'entend pas faire n'importe quoi. Il ne prendra pas tous les risques pour un match. Le cas Sergi Roberto, de nouveau blessé pour son retour à la compétition il y a dix jours, l'a vraisemblablement refroidi.

Ils ne sont pas loin du retour. Gerard Piqué, blessé au genou depuis le 21 novembre et dont le retour est prévu prochainement, et Ronald Araujo, son remplaçant, qui a lui subi une entorse de la cheville il y a cinq jours et devrait manquer trois à quatre semaines de compétition, ont tous deux évoqué leur intention d'être prêt pour affronter le PSG. L'Espagnol de 34 ans, qui a refusé l'opération après avoir souffert d'une entorse du ligament croisé intérieur ainsi que d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou droit, ne devrait cependant pas jouer mardi, au Camp Nou. Pas plus que le jeune uruguayen, qui avait évoqué la possibilité de jouer sous infiltration. Le coach n'y tient pas.

Ronald Koeman ne précipitera pas les retours de Piqué et Araujo

«Il y a toujours un risque, mais risquer parce que c'est Paris, c'est stupide. L'objectif est de récupérer des joueurs pour aller jusqu'à la fin de la saison. Je ne suis pas pour risquer tout sur un match qui a lieu mardi. Ces joueurs doivent avant tout bien récupérer, sans se précipiter», a lancé aujourd'hui Ronald Koeman en conférence de presse, à la veille de la réception d'Alavés (samedi, 21h), et à seulement quatre jours du choc des 8es de finale aller de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (mardi, 21h , au Camp Nou). Sauf surprise, le technicien blaugrana devrait donc trancher entre Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Oscar Mingueza, pas vraiment rassurants cette saison, pour composer sa défense centrale face au PSG.

Mingueza, Umtiti, deux joueurs critiqués en Espagne et même au sein du club. Un rapport interne émanant directement du secrétaire technique, Ramon Planes, avait fuité il y a quelques semaines, encourageant à recruter dès cet hiver Eric Garcia de Manchester City. Selon Planes, Umtiti «n'est pas un joueur fiable physiquement. Vous ne pouvez pas être sûr qu'il soit disponible à des moments clés et qu'en raison de ses blessures, il lui est difficile de jouer des matchs très exigeants.» Le jeune Mingueza, 21 ans, en prend aussi pour son grade. «Il a déjà été promu en équipe première et nous pensons qu'il peut aider dans des matches d'un niveau moyen, mais pour les rencontres plus importantes, il n'est pas encore prêt.» Le PSG est-il d'un niveau moyen ? Il est possible d'en douter.

Véritable hécatombe au poste de latéral droit

Comme si ce n'était pas suffisant, le Barça connaît également une hécatombe au poste de latéral droit. Sergi Roberto était revenu d'une blessure qui l'avait éloigné des terrains deux mois et demi il y a dix jours. Trop tôt visiblement. Sa cuisse droite n'a pas tenu. Le meilleur ennemi du PSG manquera au Barça ces six prochaines semaines. A ce poste, Sergiño Dest n'est lui qu'un intermittent. Arrivé de l'Ajax l'été dernier pour 21 millions d'euros, il est passé de titulaire à remplaçant en janvier. Actuellement blessé (cuisse gauche), il devrait manquer la réception d'Alavés, demain soir. Pour mardi, le suspense demeure. Sans concurrence, Oscar Mingueza part avec une longueur d'avance pour boucher le côté droit. Sa présence à droite obligerait Ronald Koeman à aligner la paire française Lenglet-Umtiti dans l'axe.

Et en partant du principe que Jordi Alba débutera sans aucun doute côté gauche, seul Junior Firpo, latéral gauche de formation lui aussi, restera disponible sur le banc pour combler une éventuelle défaillance défensive face à Paris. Bien maigre pour une équipe engagée en 8e de finale de la Ligue des champions. Proche de l’AC Milan, mais aussi de Southampton, l'arrière gauche aurait pu être vendu cet hiver. Ronald Koeman l'avait retenu par le col. Il a bien fait. Car malgré ses demandes répétées, le technicien néerlandais n'a pas reçu le renfort escompté. «Je leur ai parlé (à la direction blaugrana, ndlr) et pour moi, nous avions besoin de renfort, mais j'ai respecté les décisions des candidats à la présidence et du club. Avec les pertes que nous avons subies, nous manquons de profondeur derrière. Nous manquons de force défensive et nous n'avons pas joué beaucoup de matchs avec la même défense.»

Une défense rarement la même, des solutions ailleurs

La faute aux suspensions d'abord, aux blessures ensuite, ou encore aux méformes et aux maladresses, cette saison, la charnière centrale n'a cessé d'évoluer. Plus longue série d'une paire de défenseurs centraux au Barça lors du présent exercice : Clément Lenglet et Oscar Mingueza du 24 novembre au 5 décembre, soit 4 matches consécutifs ensemble. Le reste du temps, la paire située devant Marc-André ter Stegen n'a cessé de changer. Piqué-Lenglet, Piqué-Araujo et même Piqué-de Jong. Lenglet-Araujo, Lenglet-Mingueza et même l'inexpérimentée Mingueza-Araujo, avant un bref passage à trois centraux, avec Lenglet, Araujo et Mingueza. Récemment, Umtiti est même revenu de nulle part, pour faire la paire avec Araujo puis Mingueza. Preuve que les temps sont durs en Catalogne.

Peut-être le plus en forme du Barça ces derniers temps, le plus décisif sans doute, Frenkie de Jong a cette capacité à être présent pour couper une offensive dans ses derniers mètres et à être décisif devant le but adverse sur l'action suivante. Sorte d'homme à tout faire correctement. Il avait dépanné en défense centrale à trois reprises cette saison. En Ligue des champions, face au Dinamo Kiev (2-1) et à Ferencvaros (3-0), et dernièrement contre le Betis (3-2), alors que Ronald Araujo s'était rapidement blessé. Triste de sacrifier un tel joueur, mais il est tout à fait capable de marquer face à Paris, en évoluant en défense centrale. La défense est un véritable casse-tête pour Ronald Koeman cette saison. Le Paris Saint-Germain est un test. Peut-on encore bricoler quand viennent les soirs de Ligue des champions ? Mieux vaut poser son tournevis et s'installer confortablement dans son canapé.

Les absents

Gerard Piqué, Ronald Araujo, Sergi Roberto, Sergiño Dest.

Les présents

Jordi Alba, Junior Firpo, Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Oscar Mingueza.