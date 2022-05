L'escapade danoise de Jack Wilshere a failli tourner au cauchemar...

À la relance. À la fin du mois de février, Jack Wilshere (30 ans) décidait de s'envoler pour le Danemark et de s'engager avec le Århus Gymnastik Forening. Un contrat de six mois - avec une option pour une année supplémentaire - pour retrouver ses sensations et la compétition. Libre depuis la fin de la saison 2020/21, terminée avec Bournemouth en Championship, le milieu de terrain avait dû se contenter d'entraînements avec le groupe professionnel d'Arsenal, son club formateur, en passant ses diplômes de coach en parallèle avant de choisir AGF.

Une arrivée qui en avait surpris plus d'un. «C'était une grosse surprise de voir Jack Wilshere venir à AGF», nous a confié Benjamin Lillejund, journaliste pour le quotidien local Jyllands-Posten. Même son de cloche pour Kenneth Jensen, qui écrit pour le site spécialisé Tipsbladet. «C'était un choc pour tout le monde de voir que Jack Wilshere signait à AGF. Il a été une grosse star à un certain moment de sa carrière, même si les blessures ne l'ont pas épargné depuis», nous a-t-il lancé. Mais une fois passée la surprise, qu'en a-t-il été ?

La surprise et puis...

La saison danoise terminée, l'heure est en effet au bilan. Et là, les avis sont partagés. «Jack Wilshere a eu des difficultés à s'adapter à une équipe qui a rarement le ballon et ses performances ont chuté. AGF était la pire équipe du championnat au printemps et a même failli descendre. Jack Wilshere n'a pas vraiment été une réussite et n'a pas fait la différence. Il a même été relégué sur le banc de touche lors des derniers matches», nous a expliqué Kalus Egelund, journaliste pour Ekstra Bladet. Un média qui n'a pas toujours été tendre avec l'international anglais (34 sélections) ces derniers mois.

«Si Jack Wilshere et Nicolai Poulsen sont toujours chez AGF après le mercato estival, alors les choses n'ont aucun sens. Jack Wilshere a maintenant commencé pour AGF le mois dernier et si ses mèches blondes décolorées n'avaient pas été aussi reconnaissables, on aurait presque oublié que "le prochain grand espoir de l'Angleterre" évoluait en Super League», pouvait-on y lire récemment... Toujours dans les colonnes du quotidien national, fin avril, Stig Tofting, ex-international danois (41 sélections, 2 réalisations) se disait globalement déçu, lui reprochant en particulier son travail défensif insuffisant.

Critiques et circonstances atténuantes

«Jack Wilshere, comme toutes les autres recrues d'AGF d'ailleurs, n'a pas encore sérieusement eu de mérite. Ni l'effet espéré. Ce dernier a ensuite montré qu'il savait jouer au football, mais, côté buts et passes décisives, l'Anglais n'a pas fait grand bruit», envoyait-il. S'il n'a pas totalement répondu aux attentes, le natif de Stevenage semble avoir des circonstances atténuantes. «Quand il est arrivé, on pouvait voir qu'il n'avait pas joué depuis longtemps. Il avait l'air un peu rouillé. Mais il s'est amélioré et a eu plus de temps de jeu. Dans l'ensemble, il a été assez bon, si on considère qu'AGF est une équipe en crise cette saison. Mais on était en mesure d'attendre davantage de ce qu'il a pu produire. Il n'a pas rayonné comme on s'y attendait en Superliga vu le passé qu'il a à Arsenal. Il a joué sans réellement être décisif. Je dirais qu'il a été un peu anonyme sur le terrain la plupart du temps», juge Lillejund à notre micro.

Kenneth Jensen, statistiques à l'appui, est un peu moins dur. «Il a été plutôt bon cette saison, mais pas le joueur extraordinaire que tout le monde s'attendait à voir. Il a aussi joué dans une équipe qui avait beaucoup de problèmes et n'arrivait pas à gagner des matches. C'est aussi son problème. Il est bon en termes de stats, sur les passes et les occasions créées, mais la saison est très dure pour AGF», nous a-t-il indiqué. Tout le monde espérait donc mieux au cœur d'une triste saison pour le club, ponctuée par une 10e place finale et un maintien obtenue de justesse à l'avant-dernière journée.

Quel avenir ?

Tout n'est toutefois pas à jeter dans ce demi-exercice pour le Britannique, dont les confidences ces derniers mois avaient ému le monde du football. D'abord, il a joué (14 apparitions, 7 titularisations, 1 passe décisive) et ne s'est pas blessé. Ensuite, il a parfaitement joué le rôle de grand frère au sein de l'effectif. «Jack a eu une influence massive sur les joueurs plus jeunes dans l'équipe alors son rôle de mentor a été énorme dans un sens. Ils le regardent comme modèle et a eu un apport positif en ce sens», nous souligne Klaus Egelund. Suffisant pour prolonger l'aventure ? Le flou persiste.

«AGF change de coach. Tout dépendra du nouveau, mais, honnêtement, j'ai du mal à le voir rester», nous témoigne Klaus Egelund. Idem pour Kenneth Jensen. «Je ne crois pas que Wilshere sera là la saison prochaine. C'est juste mon sentiment, je n'en sais rien», nous pronostique-t-il, alors que Benjamin Lillejund n'écarte aucune possibilité. «Je me permettrais de dire qu'il est une star passée, mais je n'exclurai pas qu'il puisse devenir un joueur important pour AGF s'il décide de rester au club», nous a-t-il dit. La balle est désormais dans le camp d'AGF et Jack Wilshere, qui à 30 ans, n'a certainement pas envie de dire stop.