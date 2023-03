Sassuolo : Armand Laurienté compare la Serie A et la Ligue 1

Dans un entretien exclusif accordé à Foot Mercato, publié ce dimanche sur notre site, Armand Laurienté nous a donné les différences qu’il percevait entre le football français et italien, notamment entre les deux championnats qu’il a côtoyés dans sa jeune carrière. Ancien attaquant du FC Lorient (68 matches, 10 buts), le natif de Gonesse fait désormais le bonheur de Sassuolo en Serie A avec cinq buts et cinq passes décisives en championnat :

«Je dirais qu’en Ligue 1, individuellement parlant, joueur par joueur, il y a de très grosses qualités individuelles. En Italie, les équipes jouent bien mieux ensemble : ça défend mieux ensemble, ça attaque souvent mieux ensemble. Donc au final, c’est plus compliqué car quand une équipe joue ensemble, cela devient plus dur de rentrer dans les défenses. C’est plus compliqué en Italie, même tactiquement les joueurs sont meilleurs», nous a alors confié le joueur des Neroverdi.

