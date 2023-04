PSG - OL : le gros coup de gueule de Danilo Pereira après la défaite

Après une défaite contre le Stade Rennais (0-2), le Paris Saint-Germain s’est inclinée pour la deuxième fois consécutive contre l’Olympique Lyonnais, au Parc des Princes (0-1). Un résultat décevant, d’autant plus que le titre de champion de France est maintenant en danger. L’Olympique de Marseille et le RC Lens sont à six points seulement, après 29 journées, et la fin de saison risque d’être très longue pour Christophe Galtier et ses joueurs.

Au micro de Prime Video, Danilo Pereira, connu pour son franc-parler, a eu des mots forts après ce nouveau revers. «Il y a un problème de responsabilités. On ne respecte pas l’organisation, on ne se donne pas à fond et si on ne le fait pas, c’est difficile de gagner. On est dans une phase difficile et on doit se sortir de là. Nos adversaires ne sont qu’à six points, le titre n’est pas assuré. On doit aller chercher ce championnat. Changer l’état d’esprit, mais beaucoup de choses aussi. Désolé, mais ce n’est pas à moi de le dire», a expliqué le Portugais.

«On peut mieux faire»

Des mots forts de la part du milieu de terrain parisien, qui aura eu beaucoup de mal à évoluer face à une équipe lyonnaise avec énormément de caractère, ce dimanche soir. Également interrogé, son compatriote parisien, Renato Sanches, a estimé que le groupe parisien pouvait faire mieux. «Je pense que tous les joueurs, quand ils jouent, peuvent faire mieux. De temps en temps, les choses n’arrivent pas parce que c’est le foot. Et de l’autre côté, l’adversaire aussi. Ce que Danilo Pereira a dit, c’est normal, quand on joue à la maison, on ne peut pas perdre».

«On a toujours envie de gagner, c’est notre état d’esprit. Et comme Danilo, on doit faire mieux, on doit être plus concentré, donner plus», a-t-il ajouté. Il ne faudra pas se manquer, puisque le calendrier du Paris Saint-Germain s’annonce chargé avec deux grosses échéances dans les deux prochaines semaines : un déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice et la réception du RC Lens. L’avenir de Christophe Galtier pourrait basculer à l’issue de ce mois d’avril.