L1 : l’OL fait tomber le PSG au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain avait besoin de points. Battus à Rennes avant la trêve internationale (0-2), les Parisiens n’étaient plus qu’à six points de Lens et de l’OM et devaient absolument s’imposer contre l’Olympique Lyonnais - un adversaire qui a souvent fait mal aux Parisiens - pour continuer à sa route vers un nouveau titre de champion de France. Si la saison est presque gâchée à l’OL, Laurent Blanc et ses hommes avaient surtout l’occasion de montrer que leur effectif mérite mieux que le milieu de tableau, avant une demi-finale de Coupe de France décisive à Nantes, mercredi.

Et clairement, s’ils ont pu décevoir dans les grands matches tout au long de la saison, les Lyonnais ont réalisé une prestation de qualité, au Parc des Princes. Comme fréquemment lorsqu’ils sont dos au mur. Malgré la forte pression parisienne et les tentatives de Vitinha et de Mbappé (2e et 7e), l’OL a très bien défendu et s’est montré patient pour relancer et se créer des occasions. Et cela fonctionnait, puisque Mendes manquait d’abord de peu de trouver le cadre (15e), avant un véritable cadeau de Donnarumma, qui faisait faute sur Lacazette dans la surface.

Victoire de prestige pour l’OL

Mais malheureusement pour lui et les Gones, l’international français trouvait le poteau gauche (39e). Une occasion manquée impardonnable au Parc des Princes, d’autant plus que sur l’action suivante, Lovren contrait de la main une frappe de Mendes… que le VAR a jugé involontaire (45e+3). Mais cette équipe lyonnaise avait beaucoup d’envie ce dimanche et pouvait frapper un grand coup. L’OL maitrisait et il fallait attendre la seconde période pour voir Kumbedi trouver Barcola et ouvrir le score (1-0, 56e). Le penalty non-accordée au PSG était finalement anecdotique, au vu de la domination rhodanienne.

Car les Gones auraient même pu se mettre à l’abri, mais Barcola, puis Dembélé (66e et 71e) se loupaient. L’OL a arraché une victoire de prestige et remonte à la 9e place. Mais c’est surtout de la confiance dont devront se servir les hommes de Blanc avant une demi-finale de Coupe de France, à Nantes mercredi, qui pourrait sauver la saison. En revanche, il y a urgence au PSG avec cette deuxième défaite de suite et seulement six points d’avance sur le RC Lens et l’OM, avant un déplacement périlleux à Nice.