Un ex-joueur de Liverpool dégomme Sadio Mané

Interviewé par TalkSPORT, l’ancien attaquant de Liverpool Dean Saunders a évoqué le probable départ de Sadio Mané vers le Bayern Munich. Le Gallois de 57 ans estime que l’international sénégalais fait une bêtise en quittant les Reds et qu’il va gâcher la fin de sa carrière car le championnat allemand n’est pas au niveau de la Premier League.

La suite après cette publicité

« Je n'arrive pas à croire qu'il quitte Liverpool, je ne sais pas comment il en est arrivé là. Il a 30 ans, a passé presque toute sa carrière au club. Au cours des six derniers mois, il a joué le meilleur football, il a parfois été imparable et le meilleur de l'équipe. Il va marquer des buts. Il gagne 5-0 chaque semaine, une seule équipe peut gagner la ligue. Ce n'est pas un défi. Il grimpera sur sa chaise, allumera une cigarette et jouera pour le Bayern en troisième position. Les années passeront et il gâchera les deux plus belles années de sa vie de footballeur. À la fin de sa carrière, s'il vous dit "venez voir ma vitrine", la médaille du champion d'Allemagne sera juste derrière », a déclaré Saunders au sujet de l’attaquant de 30 ans qui a disputé 51 matches avec Liverpool la saison dernière, inscrit 23 buts et délivré cinq passes décisives.