OM : les matches de présaison diffusés en clair

Avant de débuter sa saison 2022/2023 de Ligue 1 face au Stade de Reims le 7 août prochain, l'Olympique de Marseille aura une présaison chargée avec cinq matches de préparation au programme : Marignane Gignac, Norwich, Middlesbrough, le Real Betis et l'AC Milan.

Les supporters olympiens pourront d'ailleurs assister à ces rencontres puisque le groupe Altice les diffusera en clair sur ses différents canaux régionaux (BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var) et nationaux (RMC Story et RMC Sport).