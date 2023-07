Chelsea s’offre le jeune talent brésilien Angelo Gabriel

Chelsea continue son recrutement de jeunes espoirs et a finalisé ce dimanche la signature de l’ailier brésilien Angelo Gabriel (18 ans), en provenance de Santos, pour un contrat longue durée. Le montant de la transaction serait estimée entre 15 et 20 millions d’euros. «Ailier gaucher régulièrement utilisé sur le côté droit de la ligne de front de Santos, Angelo est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du championnat national du Brésil lorsqu’il a fait ses débuts contre Fluminense dans le Maracanã, à seulement 15 ans et 308 jours», détaillent les Blues.

Mais son aventure à Chelsea ne devrait pas débuter tout de suite. Âgé de 18 ans, Gabriel n’aura pas sa place en équipe première. La possibilité de le voir aller à Strasbourg, qui est passé sous contrôle du même fonds d’investissement qui détient le club de Chelsea, est une option sérieuse. Comme évoqué sur notre site début juin, le très jeune attaquant brésilien devrait atterrir en Alsace et son profil a déjà été validé par la direction sportive du RCSA.

