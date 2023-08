Bafétimbi Gomis signe au Japon !

Après avoir sillonné la France, l’Angleterre, la Turquie et l’Arabie saoudite, Bafétimbi Gomis va découvrir à 38 ans un nouveau championnat et pas des moindres puisqu’il va évoluer pour les 18 prochains mois au Japon. L’ancien international tricolore (12 sélections - 3 buts), passé notamment par l’ASSE, l’OL, l’OM et le Galatasaray s’est engagé avec le club japonais du Kawasaki Frontale, actuel 7e de la Japan League.

«Nous avons signé un contrat avec Bafetimbi Gomis. De plus, après son arrivée au Japon, le joueur pourra participer à des matchs officiels dès que la procédure d’inscription du joueur sera terminée», indique le club. Un nouveau défi pour un joueur qui a encore faim de buts et qui a commencé sa carrière professionnelle il y a de cela 20 ans à l’AS Saint-Étienne.