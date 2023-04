Chelsea - Real Madrid : le grand désarroi de Thiago Silva

La suite après cette publicité

Après la défaite synonyme d’élimination pour Chelsea face au Real Madrid (0-2, 4-0 score cumulé), Thiago Silva est revenu sur cette nouvelle désillusion pour les Blues au micro du diffuseur de la rencontre. Malgré ce revers, le défenseur brésilien a voulu rappeler le niveau de l’adversaire et surtout la première période de bonne facture de son équipe. «C’est un peu de tout ça, surtout au match aller. Je pense que là-bas c’était très, très compliqué. Ici, la première période, on a bien joué et bien contrôlé le match. On a raté quelques occasions de but et après quand tu marques pas contre l’équipe du Real c’est comme ça , c’est le haut niveau. Et une opportunité pour eux, ils marquent. Après c’était encore plus difficile», a notamment lancé le capitaine de l’équipe londonienne.

Thiago Silva s’est ensuite attardé sur le manque de réussite devant le but des attaquants du club anglais mais aussi des défenseurs à l’image de l’occasion de Marc Cucurella. «Je ne sais pas combien de matchs sans marquer. La chose la plus difficile c’est de créer la situation de but et après pour la mettre au fond je comprends pas exactement. Il ne faut pas donner la faute aux attaquants. Avec (Marc) Cucurella, on a raté aussi des occasions. La frustration est là», a confié le Brésilien avant de poursuivre sur son avenir en Ligue des Champions avec un certain dépit : «peut-être que c’était mon dernier match de Ligue des Champions et c’est dommage de finir sur ça». Un constat triste et accablant pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a semblé accuser le coup après cette défaite face au Real Madrid même s’il veut relever la tête avant la fin de la saison. «Il manque sept matchs pour finir la saison, il faut sept victoires pour se rapprocher des équipes de tête. Il faut tout le temps aller chercher la victoire. Relever la tête et aller de l’avant». Le message est passé.

