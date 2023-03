Maroc, OM : Azzedine Ounahi s’est cassé un orteil face au Brésil

Petit coup dur pour Azzedine Ounahi. Auteur d’une très belle copie lors de la victoire du Maroc face au Brésil samedi soir (2-1), le Lion de l’Atlas de l’Olympique de Marseille a déclaré après la rencontre avoir subi un pépin physique : «malgré un doigt de pied cassé, l’enthousiasme du public vous fait surmonter la blessure. Ça te donne un plus, c’est incroyable. On est content de les retrouver (les supporters) pour célébrer le retour de la Coupe du Monde.»

Une légère blessure confirmée par son sélectionneur Walid Regragui, qui avait décidé de sortir l’ancien Angevin après l’heure de jeu à Tanger : «lors de la 1ere mi-temps, on était au niveau du mondial. En 2ème, on était plus dans le dur avec la sortie de Hakimi, plus Ounahi qui était blessé. Mais les joueurs n’ont rien lâché.» Sur les photos de la FRMF lors de l’arrivée des joueurs à Madrid, l’international ayant honoré sa 17e sélection face à la Seleção est apparu avec des béquilles. Il serait probablement absent pour le deuxième match amical du Royaume face au Pérou au Civitas Metropolitano ce mardi soir (21h30).

