Coupe du Roi : Antoine Griezmann guide l’Atlético à Marbella, l’Athletic Bilbao se qualifie dans la douleur

Pas de Liga mais de la Coupe du Roi ce weekend en Espagne. Après les qualifications du FC Barcelone et du Real Betis ou encore l’élimination surprenante du FC Séville plus tôt dans la journée ce samedi, deux autres mastodontes du football espagnol disputaient simultanément sa 16e de finale ce samedi soir. En effet, sans réellement briller, l’Atlético de Madrid s’est qualifié sur la plus petite des marges (0-1) face au club de Marbella grâce à un but d’Antoine Griezmann (16e), sur la pelouse de l’Estadio La Rosaleda à Malaga.

Dans l’autre match, l’Athletic Bilbao affrontait le modeste club de l’UD Logroñés, sur la pelouse de l’Estadio Nuevo Municipal Las Gaunas. Malgré un onze de départ avec de nombreux titulaires, les joueurs d’Ernesto Valverde n’ont pas trouvé la faille en plus de 120 minutes. Avec seulement 18 frappes tentées sur l’ensemble de la rencontre, prolongations comprises, les troupes basques de Bilbao ont eu besoin des tirs au but pour verrouiller leur ticket pour les 8es de finale de la compétition.