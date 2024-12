L2 : d’abord reporté en raison des intempéries, le match Ajaccio - Paris FC finalement maintenu

La rencontre de Ligue 2 entre Ajaccio et le Paris FC, prévue ce soir, a été reportée, puis maintenue après un imbroglio. La LFP avait annoncé sa décision dans un communiqué : « En raison des intempéries et de l’état de la pelouse, la rencontre de la 15e journée de Ligue 2 BKT entre l’AC Ajaccio et le Paris FC, initialement programmée ce samedi à 20h, a été reportée à une date ultérieure ».

La suite après cette publicité

Cependant, L’ACA a finalement informé que le match est bien maintenu, à la surprise générale. Entre temps, les deux équipes ont officialisé leurs compositions, laissant entendre que le coup d’envoi sera bien donné à 20h. Une information que le diffuseur, BeIn Sports, confirme également.