Serie A : la Lazio se sort du piège vénitien, Sassuolo surpris par Bologne

La 19e journée de Serie A s'est poursuivie en fin d'après-midi avec deux rencontres : la Lazio Rome se déplaçait à Venise tandis que Sassuolo recevait Bologne. Les Laziale avaient l'occasion de se rapprocher au niveau comptable du top 6, tandis que Venezia voulaient respirer en s'éloignant de la zone rouge. Finalement, les hommes de Sarri s'imposaient sur le fil (2-1) grâce à des réalisations de Pedro (3e), Francesco Acerbi (48e) et Luis Alberto (90e+5), et ce malgré l'égalisation de Francesco Forte (30e). La Lazio (8e, 31 points) revient à hauteur de la Fiorentina (7e) et de son rival l'AS Rome (6e), tandis que Venise reste 16e (17 pts).

Du côté du Mapei Stadium, les Neroverdi s'étaient fait surprendre à domicile par les Rossoblu : tout s'était joué en première période, puisque Riccardo Orsolini (36e) et Aaron Hickey (44e) se sont illustrés juste avant la mi-temps, avant que Federico Santander ne mette le coup de massue en tout fin de rencontre (90e+4). Un succès qui permet aux Bolognais de remonter en première partie de tableau (10e, 27 pts), Sassuolo perd une place au classement (12e, 24 pts).

