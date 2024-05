Olympique Lyonnais : le message ambitieux de Pierre Sage pour l’avenir

De dix-huitième de Ligue 1 quasi condamnée en décembre dernier, l’Olympique Lyonnais a fait une fin de saison de champion ou presque pour remonter au sixième rang du championnat. Sauvé avec brio et même qualifié pour la prochaine Ligue Europa, le club rhodanien débordait d’optimiste sur cette fin de saison et pouvait même rêver de remporter son premier trophée depuis 2012 avec la finale de la Coupe de France. Malheureusement pour les Gones, la marche était trop haute et ils se sont logiquement inclinés 2-1 contre le Paris Saint-Germain.

Un constat difficile qu’a dû faire l’entraineur rhodanien Pierre Sage après la partie au micro de BeIN Sports : ils ont mené 2-0 logiquement à la pause. En deuxième mi-temps, on a mieux utilisé le ballon, ce qui fait qu’on a été plus dangereux et eux un peu moins. On revient à 2-1 et on ne passe pas loin du 2-2, mais la victoire de Paris est logique quand on compare leurs occasions aux notres. Néanmoins très positif, il a fait part d’une certaine frustration de ne pas avoir réussi à terminer parfaitement la saison.

L’OL sait où il va

Pour autant, celui qui a été conforté dans ses fonctions pour la saison prochaine retient beaucoup de fierté pour ce qu’a réalisé l’équipe ce soir comme au cours des derniers mois : «je suis surtout déçu de ne pas apporter la joie sur le visage des joueurs et des supporters. Vu la saison, ils méritaient une nouvelle danse. Nous partons déçus, mais il ne faut pas oublier et être fier de ce qu’on a fait. Il y a un caractère exceptionnel.»

Il a ensuite adressé un message conquérant en vue de la saison prochaine en montrant que le chemin est encore long, mais que la ligne suivie est la bonne : «on va les consoler et les féliciter pour leur saison. Surtout la réaction dans ce match qui est à l’image de ce qu’on a fait pour redresser la barre. Ce soir, c’était insuffisant. La marche était très haute. On a eu un adversaire de grande qualité. Cela montre la marche qu’on a encore à accomplir pour atteindre le niveau de ce genre d’adversaire. Mais au moins, on sait où on va.» Malgré la défaite, l’optimiste est de rigueur dans la Capitale des Gaules.