Un cador italien se positionne sur Mats Hummels

Une page va se tourner au Borussia Dortmund. En fin de contrat avec le club allemand, Mats Hummels a souhaité ne pas rempiler avec le finaliste de la dernière Ligue des Champions, et ce, malgré le départ officiel de l’entraîneur Edin Terzic. Et même si le poids des années se fait ressentir de plus en plus chez le défenseur de 35 ans, ce dernier a livré des prestations très solides tout au long de la saison. Ainsi, il suscite tout naturellement les convoitises en Europe.

En ce sens, Sky Sports avance que l’AS Rome aurait ciblé l’international allemand, non retenu par Julian Nagelsmann pour disputer l’Euro 2024 avec la Mannschaft. En quête d’un élément expérimenté pour étoffer sa défense, l’entraîneur des Giallorossi, Daniele De Rossi, aimerait recruter le natif de Bergisch Gladbach, qui sera libéré le 30 juin par le Borussia Dortmund.