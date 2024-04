Strasbourg - Reims : le coup de gueule lunaire de Will Still

Renversé par Strasbourg (3-1) après avoir pourtant mené au score, Reims (7e) a loupé l’occasion de recoller à Lens (6e), battu hier mais qui conserve trois points d’avance au classement. L’une des possibles explications de ce naufrage collectif ? L’expulsion du jeune Amadou Koné juste avant la pause, et visiblement dépité de laisser ses coéquipiers à 10. Invité à donner des nouvelles de son joueur après la rencontre, l’entraîneur rémois Will Still n’en avait visiblement pas grand chose à faire.

«Comment il va ? Aucune idée. Si je lui ai parlé ? Pas du tout. Ca ne m’intéresse pas du tout, a soufflé l’entraîneur belge. S’il a failli ? On a failli collectivement. Le scénario parfait, on l’a transformé en cauchemar en commettant un suicide collectif après 20/25 minutes de jeu.»