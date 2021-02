Betis : Nabil Fekir toujours convoité

La suite après cette publicité

Arrivé à l’été 2019 au Betis en provenance de l’Olympique Lyonnais, Nabil Fekir retrouve enfin des couleurs en 2021 après plusieurs mois de galère. Sur cette deuxième partie de saison, l’international français a inscrit 1 but et délivré 4 passes décisives en 7 matchs de championnat. Une véritable renaissance pour l’ancien meneur de jeu lyonnais.

À 27 ans, le champion du Monde 2018 a encore de belles années devant lui et peut encore prétendre rejoindre un club plus huppé avant la fin de sa carrière, et ça tombe bien. Selon les informations d’Estadio Deportivo, l’Inter et Naples, ainsi que des clubs de Bundesliga, seraient intéressés à l’idée de le recruter. Problème, Fekir se dit heureux à Séville actuellement, et il sera donc difficile de venir déloger le natif de Lyon cet été.