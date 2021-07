Le pactole qu'espère récupérer l'OM avec ses 4 indésirables

La suite après cette publicité

Pablo Longoria et ses hommes sont très actifs cet été. Avec Cristian Pavon, ils pourraient même boucler une neuvième recrue estivale. Si le mercato réalisé par le président olympien sera jugé en fin de saison, les fans phocéens ont en tout cas des raisons d'être optimistes pour cet exercice à venir. Mais il faut encore gérer le grand chantier des départs.

Les adieux de joueurs en fin de contrat et les quelques départs comme Strootman ont déjà permis de libérer énormément de masse salariale, mais ça ne sera pas suffisant. Aujourd'hui, quatre joueurs sont sur la blacklist de Longoria. Pas forcément parce qu'ils sont mauvais ou jugés à un niveau insuffisant pour l'OM, mais parce qu'ils ont une cote sur le marché qui permettrait au club phocéen de renflouer les caisses.

Duje Caleta-Car a perdu en valeur

Comme l'indique L'Equipe, il y a Boubacar Kamara, annoncé dans le viseur de plusieurs écuries de Serie A et désormais dans celui de l'AS Monaco. L'état-major olympien demande un montant allant de 20 à 25 millions d'euros pour le joueur formé au club. Une somme que pas grand monde n'est prêt à mettre sur le marché, où il est évalué à environ 15 millions d'euros par ses prétendants. Quant à Dario Benedetto, on évoque notamment Elche et Boca Juniors, alors que son prix de départ tournerait aux alentours des 7 millions d'euros selon des médias espagnols.

Selon L'Equipe, le prix de Nemanja Radonjic a lui été fixé à 8 millions d'euros, soit un peu moins que son prix d'achat de 12 millions d'euros. Enfin, Duje Caleta-Car a perdu de la valeur suite à sa saison moyenne et son Euro pas franchement réussi, et si le journal n'indique pas de montant précis pour sa vente, il serait d'environ 20 millions d'euros d'après plusieurs publications anglaises. Ainsi, si tout venait à se passer selon les plans de Longoria, l'OM récupérerait entre 55 et 60 millions d'euros cet été.