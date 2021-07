OM : Pablo Longoria aurait bouclé une nouvelle arrivée !

La suite après cette publicité

Seul le temps nous dira si le mercato de l'Olympique de Marseille est réussi, mais une chose est sûre : on ne peut pas reprocher à Pablo Longoria et à ses équipes de chômer. Le président de l'Olympique de Marseille a déjà enrôlé huit nouveaux joueurs, tous de profils un peu différents, allant de jeunes espoirs à éléments ayant besoin de relancer une carrière un peu dans le dur.

C'est un tout autre effectif qu'aura à disposition Jorge Sampaoli pour la reprise du championnat d'ici quelques semaines donc, d'autant plus qu'il y aura encore des départs, notamment en défense. Et l'entraîneur argentin risque de recevoir encore quelques jolis cadeaux d'ici la fin du marché estival, puisque le nom de Cristian Pavón, l'ailier de Boca, revient avec de plus en plus d'insistance.

L'OM n'aura que la moitié de ses droits

Et selon l'édition latinoaméricaine du journal Marca, son transfert à Marseille serait même réglé. Le média explique que le match face à l'Atlético Mineiro de mardi risque bien d'être le dernier de Cristian Pavón avec son club actuel. Le journal dévoile que l'OM déboursera 6 millions d'euros pour 50% de ses droits, alors que son contrat expire dans un an. Ce qui signifie qu'en cas de vente dans le futur, les Marseillais n'empocheraient que la moitié de la somme, même si rien ne les empêche d'acquérir l'intégralité de ses droits dans un futur proche.

Du côté de la Commanderie, Jorge Sampaoli a déjà discuté avec le joueur qu'il a eu sous ses ordres lors du Mondial 2018, alors que Pablo Longoria tente tout de même de faire baisser légèrement le prix en incluant Dario Benedetto en prêt dans la transaction. Ce dernier ne serait cependant pas très chaud. Mais pas d'inquiétude pour les fans marseillais, l'Argentin de 25 ans devrait bien revêtir la tunique phocéenne la saison prochaine.