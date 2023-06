Zinedine Zidane rend un bel hommage à Karim Benzema

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Téléfoot, la légende des Bleus et du Real Madrid Zinedine Zidane n’a pas caché son amour pour son compatriote et attaquant Karim Benzema, qu’il a entraîné durant trois saisons et 217 rencontres à la Casa Blanca.

«S’il y a un bien un joueur qui me fait lever de ma chaise, c’est Karim Benzema. Peut-être aussi Luka Modric, des joueurs qui avec le ballon, tu as l’impression qu’ils vont le perdre, et puis non, ils arrivent toujours à s’en sortir», a déclaré l’ancien technicien madrilène.

À lire

Bayern Munich : Thomas Tuchel veut faire déjouer l’arrivée de Mason Mount à MU