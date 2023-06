EdF : Kylian Mbappé revient sur la finale perdue contre l’Argentine

La suite après cette publicité

Auteur de son 40e but en 70 sélections lors de la victoire de l’équipe de France face à la Grèce, ce lundi soir, Kylian Mbappé s’est ensuite longuement confié sur TF1. L’occasion pour le Bondynois de revenir sur l’un des événements marquants de la saison avant de partir en vacances. Encore marqué par la finale perdue face à l’Argentine lors du Mondial 2022, le buteur parisien n’a pas caché sa frustration. Une période très compliquée à gérer, notamment en dehors des terrains. «Ce que je retiens ? Obligatoirement la Coupe du Monde, toute la Coupe du Monde parce que c’est une compétition spéciale. C’est spécial, juste de participer et donc en plus d’être impactant de vivre les derniers moments de cette compétition», a tout d’abord lancé KM7.

Et d’ajouter : «c’est vraiment spécial et c’était nouveau parce que c’était en pleine année. On n’avait pas de repères, on ne savait pas comment préparer la première partie de saison, comment allait se passer l’après Coupe du Monde puisque normalement, il faut récupérer pour une Coupe du Monde donc on a dû rejouer tout de suite. Et en plus ça a été une Coupe du Monde marquante pour tout le monde donc c’est vraiment l’événement qui a marqué la saison. Avec du recul, cette finale, on sait qu’elle marquera l’Histoire mais l’Histoire c’est pour ceux qui la racontent, nous on doit l’écrire. C’était difficile de passer à côté de la coupe sans la soulever. Tu veux oublier mais tout le monde t’en parle, c’est difficile, en dehors du terrain c’était très difficile et je voulais rejouer pour passer à autre chose».

