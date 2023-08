Boca Juniors : Edinson Cavani dévoile les raisons de sa venue

Après une saison en dents de scie à Valence (5 buts en 25 rencontres de Liga), Edinson Cavani avait fait part de ses envies de se rapprocher de son Uruguay natal. Dans cette optique, il a signé en Argentine et plus précisément à Boca Juniors. Ce lundi, El Matador s’est exprimé sur les raisons qui l’ont poussé à signer au sein de la formation de Buenos Aires : «Je suis heureux pour de nombreuses raisons. Boca est le plus grand club d’Amérique du Sud et l’un des plus grands du monde. Arriver dans un club comme celui-là vous motive toujours. Il y avait toujours des contacts et une chance de revenir.»

Aux côtés de Dario Benedetto, l’ancien du PSG portera le numéro 10 à la Bombonera. Un mythe tant ce numéro a été porté par les plus grandes légendes du club : Juan Roman Riquelme et Diego Maradona. Interrogé par les journalistes à Montevideo, Cavani a fait part de sa fierté de porter ce numéro légendaire : «C’est une émotion de saisir un numéro que les joueurs historiques du club ont utilisé. C’est agréable de porter le numéro que portaient les idoles du club. Le numéro ne va pas m’empêcher de faire quoi que ce soit, il ne va pas me faire jouer plus ou moins. Mais c’est une responsabilité d’en prendre soin, de le défendre et de l’amener au sommet.» Nul doute que toutes ces belles paroles font déjà frémir d’impatience les fans de Boca de le voir à l’œuvre.

