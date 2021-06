Kylian Mbappé joue publiquement avec les nerfs du PSG !

La suite après cette publicité

C'est le dossier qui passionne l'Europe du football, et plus particulièrement la France et l'Espagne. On le sait, le contrat de Kylian Mbappé expire en 2022, et ce n'est un secret pour personne : le Real Madrid est prêt à tout pour l'enrôler. Seulement, le Paris Saint-Germain ne compte logiquement pas se laisser faire, à l'image des déclarations tranchantes de Nasser al-Khelaïfi plus tôt dans la semaine. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre », avait-il lancé.

De quoi perturber le principal concerné ? Pas vraiment, puisque dans un entretien accordé à France Football, le Bondynois a fait comprendre à tout le monde qu'il est le seul maître de son avenir, et que c'est lui qui choisira où il jouera. « Mon avenir ? Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse », a-t-il lancé, évoquant donc clairement la possibilité d'un départ.

Mbappé sera réglo

Alors que les négociations concernant son contrat n'avance pas - il attendrait visiblement la fin de l'Euro pour choisir - le PSG se retrouve donc dans une position de plus en plus difficile. Pas question cependant pour Mbappé de faire un sale coup : « je ne suis pas fou : je sais bien qu’un projet avec ou sans moi, ce n’est pas tout à fait la même chose pour le club. Mais le PSG comprend ma demande. Sans doute aussi parce qu’il sait que je ne ferai pas de coups en douce ni en traitre. »

Des propos que chacun interprétera à sa façon, mais on peut par exemple en déduire qu'on ne se retrouvera pas dans une situation où Mbappé refusera de prolonger jusqu'en janvier prochain pour partir libre, sans que le PSG ne puisse récupérer le moindre euro. Ce qui nous amène, forcément, à l'hypothèse d'une vente cet été. A moins que Leonardo et compagnie parviennent enfin à convaincre le champion du monde de rester...