Pronostic Manchester Utd – Atletico Madrid, cote et compos probables

Après Real Madrid-PSG, c'est l'autre affiche des 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions. Manchester United reçoit l'Atletico de Madrid ce mardi à 21h à Old Trafford pour une place en 1/4 de finale de la C1. Voici notre pronostic de Manchester United-Atletico de Madrid ainsi que les compositions probables de ce MU-Atleti.

La suite après cette publicité

Pronostic Manchester Utd – Atletico Madrid : les 3 meilleurs paris à tenter sur Unibet

Le gros prono : qualification de Manchester United en prolongation (cote à 8,20) chez Unibet qui vous offre votre 1er pari remboursé de 200€ avec le code FMUNI.

Après le match nul très disputé du match aller (1-1), Manchester United et l'Atletico de Madrid se retrouvent pour le match retour des 1/8e de finale de Ligue des Champions. Connaissant la formation de Diego Simeone, le match retour devrait être aussi serré qu'à l'aller si bien qu'un nouveau match nul entre les deux équipes est tout à fait possible. Mais à la vue de la bonne forme de ses individualités, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba et Jason Sancho, une qualification au bout de la prolongation est un coup à tenter.

Le prono buteur : Cristiano Ronaldo marque contre l'Atletico de Madrid (cote à 2,90) chez Unibet qui vous offre votre 1er pari remboursé de 200€ avec le code FMUNI.

Triple buteur face à Tottenham (3-2, 29e journée de Premier League), Cristiano Ronaldo est de retour en grande forme. Alors forcément, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions sera attendu par tout Old Trafford. Avec 6 buts en 6 matches de C1, CR7 devrait marquer face à une formation qu'il adore plus que tout martyriser. C'est simple, le club espagnol est la deuxième victime préférée de CR7 dans sa carrière puisqu'il a déjà inscrit 25 buts contre les Colchoneros que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Qui a oublié son triplé inscrit avec la Juve face à l'Atletico en mars 2019 au même stade de la compétition ?

Le prono easy : but pour les deux équipes (cote à 1,85) chez Unibet qui vous offre votre 1er pari remboursé de 200€ avec le code FMUNI.

Cette rencontre de Champions League n'a que très peu de chance d'accoucher d'un 0-0. D'un côté, Manchester United a marqué 9 buts lors de ses 5 derniers matches dont trois face à Tottenham (3-2, 29e journée de Premier League). Et de l'autre l'Atletico de Madrid qui reste sur 11 buts inscrits lors des 5 derniers matches dont 5 pour le seul Joao Felix qui sera aligné mardi soir.

Les cotes sont susceptibles d'évoluer d'ici le coup d'envoi de la rencontre.

Les compos probables de Manchester United-Atletico de Madrid

La composition probable en 4-3-3 de Manchester United signée Ralf Rangnick :

De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Telles - McTominay, Fred - Pogba, Matic, Fred – Rashford, Ronaldo, Sancho.

Absents : Greenwood (problèmes judiciaires).

Incertains : Shaw, Bruno Fernandes (covid).

La composition probable en 3-5-2 de l’Atletico Madrid signée Diego Simeone

Oblak – Reinildo, Gimenez, Savic – Lemar, De Paul, Herrera, Koke ou Lodi, Llorente – Joao Félix, Griezmann.

Absents : Gimenez, Wass, Cunha (blessés), Carrasco (suspendu)

Incertains : Koke (reprise), Hermoso, Vrsaljko, Kondogbia (blessés)