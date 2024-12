Nani fait une annonce totalement folle sur Cristiano Ronaldo

Bonne nouvelle pour le football portugais, le pays lusitanien organisera la Coupe du monde pour la première fois de son histoire. Lors de l’édition 2030, le Portugal est lié à l’Espagne et au Maroc pour une candidature commune alors que l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay organiseront un match en début de compétition. Une échéance importante pour le Portugal et dans laquelle Nani voit Cristiano Ronaldo jouer. Après avoir pris sa retraite sur les derniers jours, l’ailier portugais imagine bien son ancien coéquipier à Manchester United et en sélection participer malgré le fait qu’il aura 45 ans.

«Je n’ai aucun doute ! Il va suivre un autre régime pour être vraiment mince, mince. Espérons que Cristiano soit toujours là pour marquer des buts», a-t-il déclaré comme le rapporte A Bola. Une phrase qui aura fait rire Pepe, autre retraité présent à ses côtés. «C’est un grand privilège pour le Portugal d’accueillir une Coupe du Monde avec deux pays merveilleux, comme l’Espagne et le Maroc. Nous nous préparons à avoir une équipe nationale très forte et nous avons de nombreux talents capables de jouer un bon football», a-t-il ensuite rajouté.