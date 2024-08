Eddie Nketiah s’engage avec Crystal Palace

Il a été l’un des gros dossiers de l’OM cet été. Pisté par la direction phocéenne pour être un renfort de choix en attaque, Eddie Nketiah n’a finalement pas rallié la Canebière alors que les dirigeants olympiens ont fait face aux demandes financières trop élevées de la direction londonienne. Toujours sur le départ, l’avant-centre de 25 ans était pisté par des clubs anglais. Ce vendredi, c’est finalement Crystal Palace a finalement raflé la mise.

«Crystal Palace est ravi d’annoncer la signature d’Eddie Nketiah pour un contrat de cinq ans en provenance d’Arsenal, annonce les pensionnaires de Selhurts Park dans son communiqué. Ayant grandi à Deptford, Nketiah revient dans le sud de Londres en tant qu’international anglais et buteur reconnu au plus haut niveau.» Il portera le numéro 9 à Palace et rejoint les Eagles contre 36 millions d’euros.