OL : Jérôme Rothen tacle Pierre Sage

Hier soir, l’OL a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Pierre Sage. La nouvelle a été officialisée ce mardi matin. Et elle ne passe pas très bien auprès de certains joueurs et supporters. Mais pour Jérôme Rothen (46 ans), John Textor, qu’il a récemment reçu dans son émission, a fait le bon choix. C’est ce qu’il a expliqué au micro de RMC Sport.

«Pour moi, John Textor a raison. Du moins, il est dans sa logique par rapport à l’interview qu’il nous a donné. Il nous disait que c’était vital pour le club d’être en Ligue des champions la saison prochaine. Depuis, Fonseca s’est fait virer de Milan (…) L’année dernière, la mission n’était pas la même que cette année. Cette saison, on lui a mis certainement des objectifs très élevés à Pierre Sage. On ne lui a pas dit, tu dois finir sixième, septième, huitième ou neuvième. On lui a dit tu dois jouer la Ligue des champions car financièrement on en a besoin. Aujourd’hui, vu la dynamique du club, sorti piteusement de la Coupe de France, il est responsable, mais les joueurs aussi. Peut-être encore plus les joueurs, mais ils sont tous responsables. Je pense que ça n’a pas fait plaisir au propriétaire (…) Les derniers matches, on les a tous vus. Ils ne sont pas bons et il n’y a aucune réaction. En plus de ça, il y avait sûrement un accord entre Fonseca et Textor si jamais ça se passe mal pour Pierre Sage. Aujourd’hui, quand tu as l’occasion de faire un entraîneur comme Fonseca, ne me dites pas que c’est moins bien que Pierre Sage. C’est plus de références et de charisme.» Pierre Sage appréciera…