PSG : la drôle d’analyse de Christophe Dugarry sur l’affaire Messi

La sanction imposée à Lionel Messi par le PSG - deux semaines de suspension - continue de faire parler. Amateur des avis tranchés en tout genre, Christophe Dugarry a exposé son point de vue à l’antenne de RMC Sport. Pour lui, la sanction est logique. Mais c’est Galtier qui aurait dû prendre l’initiative… Il en profite aussi pour ajouter un petit taquet au PSG.

« La sanction est méritée et appropriée, à mon avis. Après, ce qui me surprend, c’est que cette décision vienne de Nasser Al-Khelaïfi, donc de l’émir. Pour moi, c’est l’entraîneur qui doit prendre cette décision. La décision est appropriée, mais elle reste assez étonnante. Justifiée bizarrement, annoncée bizarrement… On ne sait pas les tenants et aboutissants. C’est une nouvelle fois nébuleux et cela montre encore que le club fonctionne dans le grand n’importe quoi », a expliqué l’ancien attaquant. C’est plutôt clair.

