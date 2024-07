Fabian Ruiz envoie un sacré message à la direction du PSG !

C’est une des sensations de cet Euro. On peut même parler de surprise, puisque peu de monde attendait un Fabian Ruiz à ce niveau. Dans l’entrejeu de la Roja, bien épaulé par Rodri et Pedri ou Dani Olmo, le milieu de terrain andalou régale et marche sur l’eau sur les pelouses allemandes. Il affiche un visage bien différent de celui qu’on a encore pu voir à Paris cette saison.

En confiance, l’ancien du Betis et de Naples démontre des capacités déconcertantes à faire la différence balle au pied, et prouve aussi qu’il a une vision du jeu supérieure à la moyenne. De quoi provoquer une certaine grogne chez les fans parisiens, qui aimeraient le voir à ce niveau au Parc des Princes. Dans un entretien accordé au Parisien, le principal concerné a ainsi évoqué la différence entre le Fabian Espagnol et le Fabian Parisien : « je ne lis pas trop les critiques. Après, si certains me préfèrent en équipe nationale qu’en club, je n’ai pas grand-chose à leur dire. L’essentiel est de tout donner pour mes équipes. Je trouve que la manière de jouer au PSG et en Espagne se ressemble beaucoup, avec des entraîneurs espagnols. Les deux adorent avoir la possession ».

Pas chaud pour partir

Du côté des dirigeants franciliens, cet Euro ne devrait pas forcément changer la façon dont ils voient l’ancien joueur du Betis. Comme révélé en exclusivité par nos soins en début de compétition, Fabian Ruiz est sur le marché et ils écouteront toute offre qui pourrait être formulée. Les bonnes prestations du joueur en équipe nationale pourraient même servir à faire gonfler sa cote et sa valeur en vue d’un transfert. Pourtant, comme il l’a expliqué dans cet entretien au Parisien, il n’a pas vraiment envie de partir…

« Vous voulez que je m’en aille ? (Rires). Je sais que mon nom ressort à chaque mercato, mais je suis bien à Paris, il me reste trois ans de contrat et j’ai encore beaucoup d’objectifs à atteindre avec le PSG », a ainsi expliqué le milieu de terrain de 28 ans. Le message est donc plutôt clair, il n’a pas envie de quitter la capitale. En attendant que des offres arrivent sur le bureau des dirigeants parisiens…