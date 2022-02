Europa League : l'incroyable troll du Zenit envers le FC Barcelone

Alors que la Ligue des Champions a repris depuis ce mardi et que ce jeudi va avoir lieu les barrages de la Ligue Europa, le club russe du Zenit Saint-Pétersbourg s'est fendu d'un petit tweet humoristique sur son compte twitter espagnol. Mentionnant le compte du FC Barcelone, les Bleus et Blancs ont publié une vidéo avec deux personnes, l'un représentant le club catalan et l'autre le Zenit.

La suite après cette publicité

Celui qui représentait le FC Barcelone étant interrompu au moment où il écoutait l'hymne de la Ligue des Champions par le second avant de changer immédiatement pour l'hymne de l'Europa League. Une façon humoristique de rappeler que le FC Barcelone va disputer la C3 pour la première fois depuis 2004 en affrontant le Napoli à 18h45 (rencontre à suivre sur notre live commenté). Dans le même temps, le Zenit défiera le Real Betis Balompié.