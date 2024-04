La mauvaise conduite de Vinicius envers Jack Grealish fait polémique

Jack Grealish a tendance à être provocateur sur le terrain. Balle au pied ou dans ses propos, l’Anglais se retrouve souvent en opposition avec les joueurs adverses. Hier, l’ailier de 28 ans a été particulièrement visé par les joueurs du Real Madrid. Avant la mi-temps, Vinicius Júnior s’en est pris au Britannique en lui reprochant son côté simulateur sur certaines séquences.

Le Brésilien, lui aussi très souvent provocateur et mécontent que l’arbitre siffle faute, a regardé Jack Grealish en mimant un geste de plongeon. Même si le joueur du Real lui a demandé d’arrêter de plonger, l’Anglais est resté impassible. Durant le match, l’ailier droit de Manchester City a d’ailleurs été l’élément offensif le plus percutant. Vinicius Júnior n’a pas non plus marqué durant la partie, mais il est apparu très juste dans ses prises de balles et ses choix de passe.