Tottenham : prolongation et revalorisation salariale à venir pour Heung-min Son ?

Il est pour l’instant seul sur le toit de l’Angleterre. Actuellement meilleur buteur du championnat de Premier League, Heung-min Son n’en finit plus d’impressionner ses observateurs. En huit matches de championnat, l’attaquant coréen a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives. Mieux encore, en treize matches toutes compétitions confondues cette saison, l’ancien du Bayer Leverkusen est décisif plus d’une fois par match (10 buts, 5 passes décisives). Et forcément, les dirigeants des Spurs tiennent à blinder leur pépite.

Pour ce faire, le quotidien anglais The Guardian nous apprend que le club du nord de Londres devrait entamer des discussions avec son attaquant de 28 ans dont le contrat prend fin en juin 2023. En passant de 156 000 € à 224 000 € par semaine, l’actuel joueur le plus prolifique du championnat deviendrait l’un des joueurs les mieux payés du club. De quoi retenir les probables courtisans lors du prochain mercato ? Affaire à suivre.