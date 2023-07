Amicaux : Nantes s’écroule face à Laval, Brest s’offre Avranches

Alors que la reprise officielle de la saison commence à pointer le bout de son nez, les clubs de Ligue 1 commencent à intensifier leur préparation avec plusieurs rencontres amicales au programme. Et Nantes ne manque pas à l’appel. Les Canaris affrontaient le Stade Levallois à Saint-Nazaire. Et malgré une première occasion pour les Nantais dès les premières secondes de cette partie, les Mayennais montaient en puissance. Malik Tchokunté inscrivait d’ailleurs un doublé après un beau mouvement collectif puis sur pénalty à la suite d’une faute de Nicolas Pallois (11e et 29e, 2-0). Incapables de réagir, les joueurs de Pierre Aristouy n’arrivaient pas à inverser la situation.

Pire, les coéquipiers de Nicolas Pallois encaissaient un nouveau but à l’aube du dernier quart d’heure (75e, 3-0) et s’inclinaient donc logiquement. Malgré ce premier revers douloureux, Nantes devra se ressaisir pour la suite de sa préparation qui passera par trois matchs contre Angers, Lorient et Hull City puis s’achèvera par un ultime face-à-face contre Cologne. Dans l’autre rencontre amicale programmée à 18h, Brest affrontait Avranches. Les deux formations n’arrivaient pas à se départager en première période. Au retour des vestiaires, les Brestois se montraient plus dangereux. Logiquement, ils ouvraient le score avant de doubler la mise pour débuter idéalement leur préparation (2-0).

