Comment le vestiaire du PSG vit l’épineux cas Mbappé

Cette saison, Kylian Mbappé est la star du PSG version 2023-24. Un rôle principal qu’il a dû partager par le passé avec Neymar Jr et Lionel Messi. Mais après les départs du Brésilien et de l’Argentin l’été dernier, KM7 est devenu la seule et unique vedette du club de la capitale. Ce qui n’est pas pour lui déplaire. Pourtant, à la manière d’une bonne série sur Netflix, le héros français a vécu des tas de rebondissements. Au début de l’été, il a été envoyé dans le loft parisien après que le club a reçu une lettre dans laquelle il a expliqué qu’il ne lèverait pas l’option lui permettant de prolonger son contrat jusqu’en 2025.

La suite après cette publicité

Mbappé, une vedette au centre des débats

Mis de côté, le Bondynois, qui a toujours été soutenu par Luis Enrique, a continué à s’entraîner tout en multipliant les arrêts auprès des supporters pour prendre la pose et signer des autographes après les séances. Une forme de communication déguisée puisque ce n’était pas forcément dans ses habitudes. Dans le même temps, les champions de France n’ont pas exclu de le vendre, eux qui avaient dit oui à une offre colossale émanant d’Arabie saoudite. Finalement, tout ce petit monde a fini par se rabibocher et KM7 a pu réintégrer le groupe et vivre son ultime année à Paris.

À lire

EdF, Jeux Olympiques : Emmanuel Macron force pour Kylian Mbappé

Mais depuis quelques semaines, Mbappé est à nouveau au centre de toutes les attentions. Le capitaine des Bleus a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi puis au vestiaire parisien qu’il s’en irait à l’issue de la saison. Sans grande surprise, il va rejoindre le Real Madrid. Sauf que depuis son annonce, il bénéficie d’un traitement particulier de la part de Luis Enrique, qui n’hésite plus à le sortir. Certains y voient un affront. On peut aussi se dire que c’est une gestion logique de la part de l’Espagnol, qui veut préparer l’année prochaine et travailler avec des joueurs qu’il aura encore en 2024-25. Ce qui ne sera pas le cas de KM7.

La suite après cette publicité

Une bonne entente globalement avec ses coéquipiers

Outre ces points-là, si on se fie purement à l’aspect sportif, les récentes prestations de Mbappé ne sont pas toujours brillantes. Outre ses deux matches ratés face à l’Allemagne et au Chili avec l’équipe de France, il est totalement passé au travers lors du Classique face à l’OM dimanche dernier. Certains médias ont critiqué le choix de Luis Enrique, qui a pourtant eu juste en faisant entrer Gonçalo Ramos, buteur. De son côté, Mbappé, qui a boudé au moment de sa sortie avant d’aller directement au vestiaire puis de publier une photo énigmatique sur Instagram, a été au centre des critiques.

S’il ne l’a pas insulté, selon les dires de l’Asturien, le Français a de nouveau montré publiquement son mécontentement vis-à-vis du management et de la gestion de Luis Enrique. Sans forcément prononcer de mots puisque son visage traduisait tout finalement. Spectateur de tout cela, le groupe du PSG vit au rythme des épisodes de la saga Kylian Mbappé. Mais comment vit-il cela finalement ? Concernant son avenir, certaines sources proches du vestiaire nous ont expliqué que les joueurs ne s’y intéressent pas forcément, d’autant qu’il a été clair.

La suite après cette publicité

Un comportement inapproprié pour certains

Pour le reste, le Bondynois a globalement de très bonnes relations avec ses coéquipiers nous a-t-on dit. Ce n’est pas un secret, on sait qu’il est proche de certains comme Ousmane Dembélé. En revanche, son comportement a pu parfois surprendre. Cela a été le cas lors de la rencontre face à l’AS Monaco au stade Louis II le 1er mars dernier. Remplacé à la mi-temps, il avait rejoint les tribunes pour s’installer aux côtés de sa mère et agent, Fayza Lamari. Une scène totalement lunaire. Et cela a été perçu ainsi par une partie du groupe, qui été choqué de le voir filer à la douche après le discours de Luis Enrique à la pause.

Pour certains, visiblement sidérés, cela a été vu comme un gros manque de respect, puisqu’il aurait dû s’installer sur le banc et soutenir l’équipe. Concernant le match de dimanche dernier face à l’Olympique de Marseille, comme cela a été révélé par certains confrères, le coach du PSG a rappelé à l’ordre plusieurs joueurs après les récentes histoires concernant sa gestion du temps de jeu. Achraf Hakimi et Kylian Mbappé étaient notamment visés. Plusieurs sources internes ont d’ailleurs évoqué un vestiaire sous tension. Le comportement récent de KM7 n’aide pas à avoir un climat totalement serein alors que les 1/4 de finale de la Ligue des champions approchent à grands pas. La suite au prochain épisode…