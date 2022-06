André-Pierre Gignac ne reviendra pas à l'OM

André-Pierre Gignac a quitté l’Olympique de Marseille en 2015, pour tenter l’aventure au Mexique, chez les Tigres de Monterrey. Un choix payant puisque l’attaquant avait été sélectionné à l’Euro 2016, avant de devenir une icône du club mexicain.

Et aujourd’hui, à 36 ans, pas question de penser à un retour en France du coté de l’OM. « Non, non, non… Et de toute façon, je ne reviendrais pas. Ils n’ont pas besoin de moi. Aujourd’hui, j’ai 36 ans. Tu as Milik, Dieng, qui doit prendre un peu de poids dans cette attaque. Et on sait que parfois Sampaoli n’aime pas jouer avec un numéro 9 », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.