FC Barcelone : Rivaldo se paie Ousmane Dembélé

Recruté par le FC Barcelone au Borussia Dortmund pour pas moins de 130 M€ au cours de l’été 2017, Ousmane Dembele vit un réel cauchemar depuis son arrivée. Très prometteur, l’ailier offensif français de 23 ans avait été accueilli avec beaucoup de joie par la direction des Culés, misant énormément sur lui pour le futur. Et pourtant, l’histoire ne s’est pas passée comme prévu, loin de là. Pas épargné par des blessures à répétition depuis maintenant trois années, l’ancien Rennais a manqué un nombre de matches assez improbable avec les Catalans. Pas moins de 80 matches manqués, passés à l’infirmerie. Forcément, le contenu n’y est pas et l’international français ne manque pas d’essuyer de nombreuses critiques.

Parmi ses détracteurs, un certain Rivalo. L’ancienne star du Barça a lors d’un entretien accordé au site de paris sportifs Betfair, littéralement détruit le natif de Vernon, lui reprochant un gros manque d’implication au sein de l’équipe. «Ousmane Dembélé a rejeté un départ pendant le mercato. Ce ne serait pas un problème s'il jouait régulièrement, mais ce n'est pas le cas car il continue de se blesser ou d'arriver en retard à l'entraînement et ce n'est pas bon. C'est un excellent joueur mais il doit prouver qu'il veut jouer et prendre ses responsabilités.»