Autriche : un joueur reçoit une suspension de 48 matches

On ne devrait pas voir Raschid Arsanukaev sur les terrains de football avant un long moment. Joueur de 9e division autrichienne évoluant au FC Viktoria 62 Bregenz, ce joueur d'origine russe a reçu une lourde sanction pour avoir donné un coup de tête à son adversaire. Comme le rapporte le Kronen Zeitung, l'attaquant a été suspendu pour les 48 prochains matches de son équipe, soit jusqu'à l'automne 2023. Le 11 septembre dernier, lors d'un match face au SPG Göfis/Satteins, Raschid Arsanukaev a reçu un second carton jaune suite à un coup de tête.

Le joueur de 28 ans a trouvé la sanction dure et a lâché ces mots : «je vais vous montrer ce qui est punissable.» Il a ensuite donné un coup de tête très puissant qui a cassé le nez de son adversaire et l'a envoyé à l'hôpital pour plusieurs semaines. Le FC Viktoria 62 Bregenz l'a congédié et son président Christian Gojo a condamné ce geste : «Viktoria défend l’intégration, mais, bien sûr, nous ne pouvons pas tolérer de tels incidents. Nous avons exclu Arsanukaev de notre club.»