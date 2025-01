Tottenham, Westerlo : le phénomène croate de 17 ans Luka Vušković martyrise la Belgique !

Le football croate arrive dans une phase de transition. La génération dorée finaliste de la Coupe du monde 2018 arrive en bout de course et conserve quelques vétérans comme Luka Modric, Ivan Perisic ou encore Andrej Kramaric. Dès lors, les nouvelles têtes se nomment Josko Gvardiol, Luka Sucic ou encore Martin Baturina. Des joueurs qui s’établissent dans l’équipe nationale même si numériquement cela reste encore assez faible pour compenser avec ceux qui ont raccroché les crampons. Néanmoins, certains éléments talentueux se rapprochent de la sélection et parmi eux on retrouve déjà Luka Vušković à seulement 17 ans.

Un prodige chipé par Tottenham au nez à la barbe du PSG

Révélé lors de la saison 2022/2023 où il est devenu titulaire à seulement 15 ans et a marqué son premier but quelques semaines plus tard à 16 ans et 5 jours. Portant également son équipe jusqu’en finale de la Youth League (défaite 5-0 contre l’AZ Alkmaar), Luka Vušković était suivi par les plus grands clubs du monde comme l’AC Milan, l’Atlético de Madrid, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid. Mais finalement, c’est bien Tottenham qui décrochera la mise malgré l’insistance du Paris Saint-Germain dans ce dossier. « Nous sommes ravis d’annoncer que nous sommes parvenus à un accord pour que Luka Vuskovic rejoigne le Club en 2025 en provenance de Hajduk Split, dans le cadre d’un contrat qui s’étendra jusqu’en 2030» lançaient d’ailleurs les Spurs en septembre 2023 après avoir trouvé un compromis avec le Hajduk Split.

Déboursant 11 millions d’euros, Tottenham devait attendre juillet 2025 et donc la majorité du joueur pour pouvoir compter sur lui. Une situation qui a amené une gestion assez étonnante autour du cas Luka Vušković. Plutôt que le laisser dans un environnement qu’il connaît à Split, là où il a été formé, Tottenham a préféré l’envoyer en prêt dans un championnat totalement différent : l’Ekstraklasa. En Pologne du côté du Radomiak Radom qui était alors 10e du championnat, Luka Vušković va exceller.

Le phénomène Luka Vušković

Titulaire indiscutable, il participera activement au maintien de son équipe et s’illustrera aussi bien défensivement qu’offensivement (3 buts et 1 passe décisive en 14 matches). Démontrant une solidité dans les duels et beaucoup de sérénité avec le ballon ou dans ses interventions, Luka Vušković mettra tout le monde d’accord dont Tottenham qui l’a prêté de nouveau cet été, mais cette fois à un échelon supérieur. Direction la Belgique et Westerlo pour le jeune Luka Vušković pour une dernière expérience avant de tenter sa chance du côté de Tottenham.

Et cela se passe parfaitement pour lui. Titulaire à chacun de ses matches, il est le patron de la défense de Westerlo qu’il a aidé à réaliser un excellent début de saison. Parmi les meilleurs défenseurs du championnat belge, il régale encore une fois tout son monde avec sa qualité dans la finition. «Luka est un phénomène. Il est très calme avec le ballon et donne le rythme. Il a de très bons pieds pour un joueur de 17 ans», lâchait d’ailleurs son coach Timmy Simons le 4 octobre dernier après un match nul contre Berrschot où il avait inscrit un doublé.

Luka Vušković fait mieux que Lamine Yamal

Déjà auteur de 6 buts (1 passe décisive) en 20 matches de Jupiler Pro League, dont un sublime ciseau contre le FC Bruges, Luka Vušković se distingue évidemment par son efficacité dans la zone de vérité sur les phases arrêtées. C’est simple, il est le meilleur buteur de son club à égalité avec les attaquants Matija Frigan et Allahyar Sayyadmanesh. Cela fait de lui le meilleur buteur parmi les défenseurs - Gabriel Mentz (8 buts) qui évolue à Malte et Ethan Britto (7 buts) qui évolue à Gibraltar font mieux - évoluant dans un championnat du top 20 européen (la Belgique est 8e ndlr).

Il est aussi le meilleur buteur parmi les joueurs de 19 ans ou moins en Europe évoluant dans un championnat du top 20 européen (le Russe Aleksey Batrakov comptabilise 10 buts) devant Lamine Yamal (FC Barcelone) ou encore Eliesse Ben Seghir (AS Monaco) qui ne comptent que 5 réalisations. Un défenseur buteur qui est comme un poisson dans l’eau du côté de Westerlo. «Je suis heureux à Westerlo, je pense que c’est la bonne étape pour ma carrière. L’entraîneur, Timmy Simons, m’aide beaucoup en me gardant dans le onze de départ et en me donnant du temps de jeu, ce qui est la chose la plus importante pour moi en ce moment», a-t-il déclaré dans un entretien pour Sportske Novosti.

Josko Gvardiol a hâte de jouer avec lui

Pour autant, il se voit encore une faiblesse qu’il doit gommer assez rapidement : «dans mon jeu, je me contente de tout sauf d’une chose : la vitesse. Je travaille chaque jour pour le compenser.» Désormais son objectif est de s’imposer du côté de Tottenham mais aussi découvrir la sélection croate. International espoir, il a aidé sa sélection à se qualifier pour l’Euro U21 qui se déroulera cet été. Pour autant, c’est bien du côté des A qu’il compte évoluer. Star de Manchester City et de la sélection croate, Josko Gvardiol avait même déclaré en mars 2024 qu’il attendait de jouer avec lui : «je n’ai pas besoin de dire grand-chose. Il a tout ce qu’il faut pour devenir l’un des meilleurs défenseurs du monde. J’aimerais jouer ensemble un jour.»

Adoubé par la référence nationale, le défenseur d’1m93 sait en tout cas que le coach Zlatko Dalic pense à lui. Ce dernier qui a misé sur une défense à trois sur les derniers rassemblements a d’ailleurs publiquement admis que Luka Vušković est voué à apporter une concurrence dans l’équipe à terme : «comme vous l’avez vu, de jeunes défenseurs comme Vušković et Prpić arrivent. Nous avons des options dans l’équipe de jeunes. Nous allons continuer à jouer avec trois défenseurs.» Prédestiné à de grandes choses, Luka Vušković semble être la poule aux oeufs d’or pour Tottenham qui l’attend avec impatience.