Luka Vušković, la pépite croate qui a tapé dans l’œil des meilleurs clubs du monde

Il est défenseur central, il est jeune, il est Croate, il plaît aux meilleurs clubs européens et non il ne s’agit pas de Joško Gvardiol. Si ce dernier performe aussi bien au RB Leipzig qu’en sélection et sera l’un des principaux acteurs des prochaines fenêtres du marché des transferts, un de ses compatriotes va aussi animer les prochains mois. Alors qu’il vient tout juste de fêter ses 16 ans puisqu’il est né le 24 février 2007, Luka Vušković cartonne du côté de l’Hajduk Split. Défenseur central capable également d’évoluer en sentinelle, ce colosse d’1m93 est déjà international croate U17 et son frère Mario (21 ans) est un joueur du Hambourg SV et a été formé à l’Hajduk Split. Son père Daniel avait également porté le maillot de l’Hajduk Split, tout comme son regretté grand-père Mario, tandis que Marko, son arrière grand-père, avait un rôle de dirigeant au sein du club et avait même joué trois matches dans les années 1940. Le football ? Une histoire de famille donc pour les Vušković. Auteur d’un début de saison tonitruant avec l’équipe U19 de l’Hajduk Split (6 buts en 13 matches alors qu’il est défenseur central), il a aussi été précieux en Youth League où il a participé à l’épopée des siens, qui sont encore en course au stade des quarts de finale (2 buts en 4 matches disputés). C’est logiquement qu’il a signé son premier contrat professionnel avec le 2e du championnat croate.

Ainsi, il s’est engagé jusqu’en juin 2026. «C’est un grand sentiment que je continuerai à faire partie de cette grande famille. J’ai été ici toute ma vie, je me souviens des premiers jours, du premier but pour Hajduk, de tout ce que j’ai vécu à l’Académie. Je suis content d’avoir pu aider mes coéquipiers jusqu’à présent», expliquait-il après avoir paraphé ce contrat. Dans la foulée, il a intégré l’équipe première directement en devenant titulaire. Lancé dans le grand bain contre le Dinamo Zagreb, il connaissait une première compliquée lors d’une défaite 4-0. Le match suivant de championnat contre le NK Lokomotiva n’a pas été davantage couronné de succès avec un revers 4-3. «Vušković a beaucoup de choses. C’est un grand talent, et il jouera des bons et des mauvais matchs. Nous devons endurer cela et trouver des solutions», expliquera d’ailleurs le coach Ivan Leko après cette dernière rencontre contre le Lokomotiva. S’il paye la mauvaise dynamique des siens, il s’est entre temps illustré contre Osijek le 1er mars dernier en marquant en quart de finale de Coupe de Croatie lors d’une victoire 2-1. Devenu le plus jeune buteur de l’histoire de son club à 16 ans et 5 jours et effaçant ainsi le précédent record détenu par Fran Brodić, Luka Vušković a soigné ses débuts en équipe première. «Marquer un but dans un match comme celui-ci est une sensation vraiment agréable. J’en suis heureux, mais encore plus heureux que nous ayons gagné», lâchait-il au site du club croate après la rencontre. Il a depuis connu la victoire en championnat contre Osijek où il a encore disputé 90 minutes (2-0).

Du beau monde à l’affût

Déjà annoncé comme l’un des grands talents à venir du football croate, Luka Vušković a déjà des objectifs concrets en cette fin de saison, à savoir aller le plus loin possible en Youth League et continuer à faire son trou en équipe première. Un club du Hajduk Split qui pourrait vite devenir trop petit pour lui puisque les prétendants se positionnent. Ainsi, l’AC Milan, l’Atlético de Madrid, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid ont été évoqués comme des clubs intéressés pour le joueur avec évidemment un passage au sein de leur équipe réserve. Désormais représenté par l’un des agents les plus influents du monde, à savoir Pini Zahavi, Luka Vušković aura l’embarras du choix et le Hajduk Split ne fermera pas la porte à un départ, comme l’a annoncé le président Lukša Jakobušić dans des propos recueillis par Index : «c’est un projet du club, sinon nous ne l’aurions pas signé pour trois ans. Pensez-vous que c’était facile ? Je remercie également son père, je n’ai pas rencontré sa mère. Est-ce que je le vendrais ? Si une bonne offre vient, nous le vendrions certainement. Pour combien ? S’il est le meilleur, cela doit être la plus grande offre. S’il est le plus grand talent, et les chiffres sont en sa faveur. Sa famille est détendue et il peut se consacrer au football et en profiter. Si une offre arrive, ils l’examineront. Si elle sera bonne pour le club… Si elle ne dépasse pas les 8 millions d’euros de Nikola Vlašić (vente record du club, lors de son départ à Everton à l’été 2017, ndlr) alors elle n’est pas bonne.»

La presse croate a d’ailleurs expliqué qu’en janvier dernier, une offre de 8 millions d’euros aurait été repoussée par le club qui entend faire monter les enchères et veut profiter de son éclosion également sportivement. L’ancien international croate Samir Toplak a d’ailleurs confié à Index qu’il entendait le voir rester un peu au pays avant de faire le grand saut : «des clubs comme le PSG veulent des enfants aussi talentueux uniquement parce qu’ils sont ultra-jeunes. […] Je ne suis pas partisan de cela. La Croatie est un très petit pays. Il n’est jamais trop tard pour qu’un bon joueur parte. Laissez-le mûrir autant qu’il en a besoin, pour ensuite rentrer dans un grand club par la grande porte, pas par la petite. Nous avons eu les exemples de Halilović (FC Barcelone), Ćorić (AS Roma), Palaversa (Manchester City)… Ce sont tous des achats: "Prenons-le et s’il explose, il explose." Vušković a le temps. S’il est performant à l’Hajduk, il aura de grandes chances de devenir membre de l’équipe nationale aujourd’hui ou demain, ce qui ouvre la porte aux grands clubs.»

Des propos également partagés par son ancien coach, Roko Kurtović : «il était déjà extrêmement dominant dans ces catégories plus jeunes. Non seulement physiquement, mais aussi en tant que joueur, dans l’aspect technique du football. Je suis d’accord avec l’entraîneur Leko, je n’ai jamais vu un joueur de 16 ans jouer aussi bien que Luka Vušković. Son attitude envers le travail est phénoménale. Il fait chaque séance d’entraînement à l’Hajduk comme si c’était la dernière. […] À mon avis, ce serait mieux pour lui de jouer quelques saisons sous le maillot Hajduk. Pas seulement pour lui, c’est le meilleur pour chaque jeune joueur. Malheureusement, il arrive qu’ils partent très jeunes. Il est indéniable qu’il est un talent exceptionnel, mais il est indéniable qu’il y aura des erreurs avec le temps.» Promis à un grand avenir, Luka Vušković se présente comme l’un des joueurs les plus talentueux à son poste à émerger et la bataille pour s’adjuger ses services s’annonce déjà particulièrement féroce…