RB Leipzig : le très convoité Joško Gvardiol a épaté tout le monde

On dit souvent que c’est sur les grands matchs de Ligue des Champions que l’on juge les grands joueurs. Cette semaine, Vinicius Junior a, s’il y avait encore besoin, confirmé qu’il fait partie du gratin. D’autres joueurs, comme Victor Osimhen ou Dayot Upamecano ont aussi prouvé, dans leur rencontres respectives, qu’ils sont tout à fait à leur place dans l’élite du football. Contre Manchester City, Joško Gvardiol en a fait de même.

Le défenseur croate a rendu une excellente copie, terminant la partie avec un but au compteur qui plus est. Opta a même dévoilé qu’il a touché 89 ballons dans la rencontre. Un record face à Manchester City en Europe cette saison. Signe qu’il est bien plus qu’un simple défenseur, et qu’il est la rampe de lancement des offensives de son équipe grâce à son intelligence et sa qualité balle au pied.

Une cote au plus haut

Et alors qu’il est régulièrement question d’un transfert chez un cador européen, son entraîneur Marco Rose a tenu à couper court aux rumeurs en conférence d’après-match. « Josko Gvardiol sera également un joueur du RB Leipzig la saison prochaine. Je suis l’entraîneur et je le dis. Il est heureux ici. Il a dit qu’il voulait jouer en Premier League, mais il n’a pas dit quand », a ainsi lancé le tacticien allemand, alors que le Croate avait effectivement récemment confié rêver de jouer en Premier League un jour.

Cet hiver, nous vous avions notamment révélé en exclusivité que Manchester United, le Bayern Munich et Chelsea avaient formulé une proposition à Leipzig. On évoquait déjà des montants frôlant les 100 millions d’euros, après un Mondial 2022 particulièrement réussi. Et nul doute que s’il continue d’être aussi performant sur la scène européenne, ce prix pourrait encore grimper…