Josko Gvardiol veut jouer en Premier League

Josko Gvardiol connaît parfaitement ses objectifs. Alors que le défenseur central de Leipzig s’impose comme l’un des meilleurs à son poste de sa génération, il pourrait bien choisir de voir plus grand dans les prochains mois. Dans un entretien accordé au journal The Times, le Croate de 21 ans a avoué qu’il souhaitait découvrir un autre championnat dans les prochaines années : la Premier League.

« Mon objectif dans ma carrière est de jouer en Premier League (…) Mon agent m’a appelé et m’a dit que Chelsea était extrêmement intéressé et, bien sûr, vous réfléchissez forcément à une offre sérieuse d’un grand club comme Chelsea. Leipzig a dit qu’il ne voulait pas me vendre. En fin de compte, j’ai vraiment eu du mal à prendre cette décision, mais nous n’avons pas conclu d’accord. Les choses sont ce qu’elles sont. Je suis ici et cela me convient, car mon idée était de rester ici. Une saison n’était pas suffisante. C’est ma deuxième saison, même une saison de plus serait formidable, mais nous verrons bien. »

