Mercato : les 10 joueurs dont la valeur marchande a explosé en 2022

2022 est et restera une année spéciale pour de nombreux joueurs. Sacré Ballon d’Or, Karim Benzema se souviendra longtemps de ces instants où il a aussi soulevé la Liga et la Ligue des Champions. Lionel Messi, lui, a accompli le rêve d’une vie en remportant la Coupe du Monde avec l’Argentine. Comme eux, d’autres ont connu une année folle en club et/ou en sélection nationale. Et pour certains, cela a eu un impact considérable sur leur valeur marchande. Spécialiste dans ce domaine, le site transfermarkt a d’ailleurs établi le classement des joueurs dont la cote a explosé en 2022.

Une augmentation de 50 millions d’euros en un an pour plusieurs joueurs

En tête, on retrouve Enzo Fernandez. Brillant avec Benfica et l’Albiceleste durant le Mondial, le milieu de 21 ans a vu sa valeur marchande passer de 5 millions d’euros (janvier 2022) à 55 millions d’euros en décembre, soit une augmentation de 1000%. Mais il pourrait bien être vendu pour un montant supérieur puisque sa clause libératoire est fixée à 120 millions d’euros. Son agent, Jorge Mendes, et son club ambitionnent même de le faire partir pour un montant record de 130 millions d’euros. Derrière, Josko Gvardiol (20 ans) a aussi mis tout le monde d’accord. Chelsea et surtout le Real Madrid sont tombés sous son charme même si Manchester City aimerait doubler la concurrence.

Selon transfermarkt, sa valeur atteint actuellement 75 millions d’euros, contre 25 en janvier dernier. Soit une augmentation folle de 200% ! Même bilan pour Antony. Pourtant, le Brésilien est passé de l’Ajax Amsterdam à Manchester United pour 95 millions d’euros. En quatrième position, on retrouve Rafael Leão. Rayonnant avec l’AC Milan, le Portugais a vu sa valeur marchande grimper en flèche. Il y a un an, son prix était estimé à 35 millions d’euros. Aujourd’hui, il vaut 85 millions d’euros (augmentation de 142,9 %). Les Rossoneri peuvent déjà se frotter les mains, eux qui ont plusieurs clubs, dont le PSG, Chelsea et MU, prêt à faire sauter la banque pour lui.

Tchouaméni, seul joueur français du top 10

Un Français est aussi présent dans le top 5. Il s’agit d’Aurélien Tchouaméni. Passé de Monaco au Real Madrid pour 100 millions d’euros bonus compris, le milieu tricolore est aussi un titulaire en équipe de France. En janvier 2022, sa valeur était de 40 millions. A présent, elle est de 90 millions d’euros, soit une augmentation de 125%. Même chose pour Gavi (FC Barcelone). Tous les éléments présents dans le top 5 ont vu leur valeur augmenter de 50 millions. La différence de classement se fait au niveau du pourcentage d’augmentation et Enzo Fernandez est très loin devant à ce niveau-là.

Viennent ensuite Jamal Musiala (Bayern Munich, passé de 55 à 100 millions d’euros, 81,8 % d’augmentation), Khvicha Kvaratskhelia (Naples, passé de 16 à 60 millions d’euros, augmentation de 275%) et Rodrygo (Real Madrid, passé de 40 à 80 millions d’euros, 100% d’augmentation). Enfin, Cody Gakpo (PSV, Liverpool, passé de 22 à 60 millions d’euros, 172,7 % d’augmentation) arrive en dixième position. Si la plupart des joueurs cités ont déjà changé de club récemment, les autres vont animer les prochains mercato avec des prix qui risquent fort de dépasser très largement leur valeur marchande.

Le top 10 complet des plus belles progressions !

1 Enzo Fernández (Benfica) : 5M€/55M€/+1000%

2 Gvardiol (Leipzig) : 25M€/75M€/+200%

2 Antony (Manchester United) : 25M€/75M€/+200%

4 Leão (Milan) : 35M€/85M€/+142%

5 Tchouameni (Real Madrid) : 40M€/90M€/+125%

5 Gavi (Barcelone) : 40M€/90M€/+125%

7 Musiala (Bayern) : 55M€/100M€/+81,8%

8 Kvaratskhelia (Naples) : 16M€/60M€/+275%

9 Rodrygo (Real Madrid) : 40M€/80M€/+100%

10 Gakpo (Liverpool) : 22M€/60M€/+172,7%