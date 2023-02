RB Leipzig - Manchester City : les notes du match

La suite après cette publicité

Après sa contre-performance face à Nottingham Forest ce week-end, Manchester City espérait vite se relancer avec ce 8e aller de Ligue des Champions face à Leipzig. Sans Kevin De Bruyne, Pep Guardiola faisait confiance à une équipe composée de Bernardo Silva, Gundogan, Haaland, Mahrez ou encore Grealish. Du côté de Leipzig qui recevait donc dans cette première manche, les Français Nkunku et Simakan étaient sur le banc. Le premier, qui a fait une rechute cette semaine, était amené à rentrer en cours de match. Dans le premier acte de cette rencontre, il ne fallait pas être fatigué, car le peu de rythme pouvait facilement aider à dormir.

Sans surprise, les Cityzens monopolisaient le cuir (80% de possession après 30 minutes) mais ne parvenaient pas à bouger une défense allemande bien en place. Haaland était peu trouvé et Grealish puis Mahrez manquaient de créativité pour changer le rythme ou trouver des espaces. En face, la très faible copie rendue par Leipzig qui n’enchaînait pas une seule passe et multipliait les maladresses techniques, n’aidait pas vraiment le match à s’emballer. Finalement, c’est sur une énième erreur de Schlager puis d’une intervention ratée de Gvardiol que Riyad Mahrez fusillait la cage de Blaswich pour le seul but du match et le seul frisson du premier acte par la même occasion.

City, sans idée, s’est éteint

Au retour des vestiaires, conscient de la performance de son équipe, le coach Marco Rose procédait à un ajustement avec l’entrée de l’ancien Monégasque Henrichs. Un changement qui permettait à Leipzig de moins subir et donc de faire plus mal à Manchester City. Et si Riyad Mahrez ne passait pas loin du doublé sur une attaque rapide (50e), les Allemands se procuraient une grosse occasion quelques minutes plus tard. C’est Henrichs qui, seul devant Ederson, manquait le cadre alors qu’il avait pourtant tout le temps d’ajuster (55e). Une occasion qui réveillait les hommes de Pep Guardiola qui tentaient de poser le pied sur le ballon pour calmer les ardeurs d’une équipe de Leipzig de plus en plus pressante.

André Silva obligeait d’ailleurs Ederson à une parade décisive (63e) alors que Erling Haaland manquait sa frappe du droit ensuite (67e). Le Norvégien manquait une action importante puisque quelques secondes plus tard, Gvardiol profitait d’une mauvaise sortie d’Ederson pour égaliser de la tête (69e). De retour sur les terrains, Nkunku faisait aussi beaucoup de bien dans le jeu offensif de Leipzig qui aurait même pu repartir avec la victoire ce mercredi soir. Mais malgré des espaces en fin de rencontre, le score ne bougeait plus dans ce match où les deux équipes auront eu leur mi-temps. Tout se jouera au match retour le 14 mars prochain.

L’homme du match : Szoboszlai (6,5) : la caution technique de cette équipe. Le problème, c’est que l’international hongrois n’a presque jamais été en mesure de jouer face au jeu. Privé de ballons en première période, il a eu trop peu d’influence durant cette rencontre, avant de hausser le ton par la suite. Il offre une balle de but à Henrichs, qui ne cadre pas (55e). Une superbe frappe qu’Ederson enlève de sa lucarne (69e) mais qui amène le corner de l’égalisation

RB Leipzig :

- Blaswich (6) : remplaçant de l’habituel titulaire Peter Gulacsi, blessé pour un moment encore, le gardien de 31 ans a vécu un début de match tranquille, malgré la domination de City. Tout heureux de voir cette tête de Dias lui venir dans les bras (14e), il ne peut rien faire seul face à Mahrez (27e). Il effectue en revanche une belle claquette sur cette frappe de Gundogan (74e).

- Klostermann (5,5) : il a eu des difficultés à adapter son placement face à Grealish en début de rencontre (6e, 10e) mais il a vite rectifié cela malgré l’activité de l’Anglais. Rien d’étonnant si City a eu du mal à passer sur son côté. Remplacé à la pause par Henrichs (46e - note 6,5) qui est bien rentré dans son match. L’ancien Monégasque n’a pas hésité à apporter le nombre dans son couloir mais a manqué de justesse. Sa tête passe juste au-dessus de la barre (53e) et il ne cadre non plus son face à face (55e). Une belle intervention devant Grealish (73e).

- Orban (6) : le capitaine du RB Leipzig a essayé de limiter les ballons adverses dans la surface, notamment pour Haaland. Il a plutôt bien rempli cette tâche mais son équipe a beaucoup subi. Des relances pas toujours assurées (5e) et quelques duels perdus plus tard, le Hongrois, à l’image de son équipe, s’est remis la tête à l’endroit. Une intervention précieuse devant Gundogan dans sa surface (60e).

- Gvardiol (6) : d’abord précieux dans l’axe de la défense, à l’image de ce centre de Gundogan repoussé (8e), le jeune Croate a failli sur la première erreur de son équipe. Il se troue sur cette passe de Grealish pour le but de Mahrez (27e). Mieux par la suite où il fut moins sollicité, il a plutôt bien assuré ses relances. Dépassé par la vitesse de Haaland (67e), cela ne l’empêche pas de marquer le but de l’égalisation en prenant le meilleur sur Dias (70e).

- Halstenberg (6) : trop de passes et de centres imprécis (4e, 34e) pour l’Allemand, qui en plus de cela a eu du mal dans son couloir. Il a souvent été débordé par les combinaisons des Cityzens entre Mahrez, Silva et Walker (12e, 19e). La suite fut bien plus positive pour lui. Il a profité du recul adverse pour prendre plus de risques. C’est même lui qui centre pour la tête victorieuse de Gvardiol (70e). Encore précieux sur la fin de match, avant d’être remplacé par Raum (88e).

- Szoboszlai (6,5) : voir ci-dessus.

- Laimer (5,5) : de l’énergie à revendre. L’Autrichien a souvent impulsé le pressing de son équipe, quitte à s’épuiser tout seul. D’ailleurs, il a rapidement baissé le pied, perdant la majorité de ses duels. Il a complètement redressé la barre par la suite. Même s’il fut un peu bougé dans l’entrejeu, on l’a vu orienter le jeu de son équipe sur les premières relances.

- Schlager (5,5) : il a essayé de contenir l’axe devant sa défense mais a eu plus de mal pour ressortir le ballon. La faute à la pression adverse constante, et surtout une grossière perte de balle qui a amené l’ouverture du score de Mahrez (27e). Ce ne fut pas son seul ballon égaré mais celui qui a eu le plus d’incidence. Il se rattrape un peu en seconde période entre cet excellent ballon distribué (47e) et surtout ce sauvetage sur sa ligne (50e). Remplacé par Haidara (82e).

- Forsberg (5) : son aisance technique a fait du bien à Leipzig les rares fois où il a eu le ballon avec la possibilité de se projeter (17e). Le milieu offensif a surtout couru après les joueurs adverses, malgré un début de seconde période intéressant. Il ne lui manque pas grand-chose pour reprendre ce centre de Werner (60e). Remplacé par Nkunku (66e) que l’on n’a pas beaucoup vu sur la dernière demi-heure.

- Silva (4) : signalé trois fois hors-jeu lors des vingt premières minutes, le Portugais n’a pas existé dans cette rencontre. Isolé du reste de ses partenaires durant le premier acte, il a eu du mal à bénéficier de la montée en puissance de son équipe. Malgré cela, il a bien failli inscrire un but splendide, échouant seulement sur Ederson après avoir éliminé deux défenseurs (62e). Remplacé par Poulsen (82e).

- Werner (5,5) : aligné sur le côté gauche, l’attaquant a eu du mal à exister durant la première moitié du match. Il a eu tendance à trop vite se débarrasser du ballon ou à foncer bille en tête (11e, 28e, 44e). C’est tout de même lui qui offre la première tentative à son équipe (45e+1). Une action qui annonce la suite puisqu’il a amené le danger, combinant vitesse et percussion. Son centre pour Forsberg aurait mérité meilleur sort (56e).

Manchester City :

- Ederson (4,5) : s’il n’a eu absolument rien à faire jusqu’à la toute fin de la première mi-temps et une frappe de Werner, il a eu beaucoup plus de boulot au retour des vestiaires. Le Brésilien est d’abord parfaitement sorti face Silva (64e). Puis il est auteur d’une splendide envolée face Szoboszlai (70e). Mais sur le corner qui a suivi, le portier de 29 ans se troue un peu sur sa sortie. Pas dans son plus grand soir.

- Walker (6,5) : comme à son habitude, il a été très actif sur son côté droit où il a offert énormément de solutions à ses partenaires. Ses centres ont été en permanence dangereux pour le RB Leipzig. Dans son face-à-face avec Halstenberg, il a fait vivre un calvaire au latéral gauche en prenant à chaque fois le dessus sur lui par des grands ponts judicieux. Dans un rôle plus défensif après la mi-temps, il a tenu la baraque en n’hésitant pas à dégager dans les situations périlleuses. Solide.

- Dias (4,5) : dans une première partie de soirée bien tranquille pour lui, il n’a d’abord pas eu grand-chose à faire. Mais comme tous ses partenaires, il a bien plus souffert après la pause. Sur l’égalisation de Gvardiol il subit le duel dans les airs face au Croate. Le Portugais a toutefois toujours été très propre dans sa relance. Sa lecture du jeu a été précieuse mais il n’a pas été assez impérial.

- Akanji (4,5) : à l’image de son compère en défense centrale, il a vécu un 8e de finale sans perturbation lors des 45 premières minutes. Ses longs ballons vers le front de l’attaque ont été toujours de qualité permettant à City d’occuper la partie de terrain adverse. Après la pause, la donne a été totalement différente où il a dû bien plus défendre. Il a été mis en difficulté par la vitesse de Silva.

- Aké (4) : sur son côté gauche, il n’a pas été contrarié par les attaquants de Leipzig lors du premier acte. Offensivement, il n’a pas apporté énormément même si sa relation avec Grealish était intéressante. Il n’a pas pris de risque dans ses transmissions. En seconde période, il a bien plus subi les événements. Sur le but égalisateur, il se fait passer devant par le colosse croate. Pas à son poste sur le côte gauche de la défense.

- Rodri (5) : la tour de contrôle de Manchester City a géré sans encombre la bataille au milieu de terrain (si on peut parler de bataille…) lors des 45 premières minutes. Il n’a pas hésité à se projeter dans la surface de réparation en réalisant des frappes lointaines. L’international espagnol s’est même régulièrement imposé sur corner. Mais quand l’adversité est montée d’un cran, il n’a pas réussi à gérer la tempête pour permettre aux siens de relancer proprement.

- Gündogan (6) : le milieu de terrain allemand a comme souvent été précieux dans l’entrejeu. Il a souvent cassé des lignes avec ses passes et ses transversales millimétrées. Même s’il a eu moins d’influence comme ses coéquipiers après la pause, il a continué à se montrer dangereux. Il aurait pu même doubler la mise pour les Skyblues même son tir a été stoppé par Blaswich.

- Bernardo Silva (5,5) : le meneur de jeu portugais était en jambes ce mercredi soir. Doté d’un très gros volume de jeu, il a parfaitement organisé le jeu de son équipe. Ses dribbles et sa conduite de balle dans la zone de vérité ont été dévastateurs pour l’arrière-garde de Leipzig. Moins inspiré dans les temps forts des locaux, il a quand même su apporter sa touche pour permettre aux hommes de Guardiola de ne pas trop subir.

- Mahrez (5,5) : s’il a mal débuté son match en n’étant pas en réussite dans ses dribbles, il a complètement relancé sa prestation en inscrivant le premier but des Citizens. Plus en confiance, il aurait pu inscrire un doublé en début de seconde période. Au fil des minutes, il a commencé à disparaître ne procurant plus de danger dans la défense allemande.

- Grealish (6) : en grande forme lors des dernières sorties en Premier League, l’international anglais a continué sur sa lancée en Ligue des champions ce mercredi. Dès ses premières prises de balles, il a réalisé des différences en étant le véritable détonateur de son équipe. Sur l’ouverture du score, il réalise la récupération du ballon et la passe décisive pour Mahrez. Même après la résurrection des protégés de Marco Rose, il n’a pas perdu son impact en délivrant quelques caviars à ses partenaires.

- Haaland (3,5) : le machine norvégienne a été sevré de ballon lors de ce match aller face aux Allemands. Même s’il a été précieux en déviation grâce à son jeu de tête, il ne s’est procuré aucune occasion franche. À l’image de ces dernières semaines, il n’arrive plus trop à se mettre dans une bonne position pour faire trembler les filets. Dans une confrontation comme celle-ci, sa contribution a été trop minime pour son statut.