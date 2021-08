Premier League : Manchester City étrille Norwich avec un Grealish buteur, match nul spectaculaire entre Leeds et Everton

Manchester City a répondu à la victoire de Liverpool, plus tôt dans l'après-midi (2-0 contre Burnley), en surclassant Norwich 5-0. Après l'ouverture du score de Krul contre son camp, Grealish a doublé la mise, inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs. Laporte, Sterling et Mahrez ont marqué les réalisations suivantes. Après sa défaite inaugurale la semaine passée contre Tottenham, le champion en titre lance sa saison.

Dans les autres rencontres, Aston Villa s'est rattrapé en battant Newcastle 2-0, grâce notamment à un très joli but de Ings. Leeds et Everton n'ont pas réussi à se départager et finissent sur le score de 2-2. L'ancien Rennais Raphinha s'est distingué en inscrivant le dernier but du match. Enfin, il n'y a pas eu de but entre Palace et le promu Brentford (0-0).

Le classement de la Premier League ici.

Les résultats des matches de 16h :

Manchester City 5 - 0 Norwich : Krul (csc 7e), Grealish (22e), Laporte (64e), Sterling (71), Mahrez (84e)

Aston Villa 2 - 0 Newcastle : Ings (45e+3), El-Ghazi (sp 62e)

Leeds 2 - 2 Everton : Klich (41e), Raphinha (72e) ; Calvert-Lewin (sp 30e), Gray (50e)

Crystal Palace 0 - 0 Brentford.